Alexa Dellanos, la hija de la conductora de la televisión latina, Myrka Dellanos, se ha convertido en toda una sensación de las redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores.

La modelo da continuamente de qué hablar con sus fotografías no solo por despampanante cuerpo, sino también por su cinturita de avispa.

No hay detalle que se le escape a sus fanáticos en cada imagen que publica, es por esto que la foto más reciente que subió en su cuenta de Instagram ha causado sensación nuevamente y ha provocado un encendido debate entre todos los usuarios sobre la naturalidad de su cintura.

Para disfrutar de un safari en su viaje a Sur África, Alexa Dellanos lució un escotado crop top, con estampado militar, y un mini short de mezclilla que dejaban al descubierto su diminuta cintura.

“Siempre halago la belleza de otras mujeres, y no es mala onda, pero esto no agrada a la vista. ¿Dios no se enoja porque no se acepta cómo es?”, comentó una seguidora de la influencer, quien hace un poco tiempo se había retirado de las redes por su religión al cristianismo.

“Horrible, de tanto que quieren hacer que arruinan el cuerpo”; “¡qué cuerpo más caricaturesco con tanto implante arriba y por detrás!”; “qué niña más plástica, sin necesidad porque ‘era’ linda”; “esa niña tiene un problema y serio”; “esta niña se ha desfigurado”; fueron algunas de las críticas que recibió la joven.

