Generalmente, Alejandro Sanz es una persona muy reservada en lo que se refiere a su vida personal y aunque sí ha compartido algunas fotos de sus hijos en redes sociales es muy poco lo que se sabe de ellos.

Sin embargo, un acontecimiento hizo que Alejandro reflexionara sobre el peso que su carrera está teniendo en su vida familiar.

A través de su cuenta de Instagram, el español confesó que se siente muy avergonzado con su hijo Alexander, pues por estar pensando en los nuevos proyectos profesionales que tiene, olvidó por completo que le había prometido estar en una presentación de la banda del chico, por lo que decidió ofrecerle una disculpa pública.

Alejandro Sanz ofrece sincera disculpa a su hijo Alexander

“Él es mi hijo Alexander. El otro día le prometí ir a ver su concierto de jazz pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto. Te quiero pedir perdón delante de todo el mundo porque no hay nada que quiera más que tú y porque eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto”, escribió Alejandro junto a una foto del joven de 15 años.

Agregó: “Espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces. Te amo con locura”.

Además de estar inmerso en su gira de “Más Es Más”, el cantante acaba de presentar una exposición llamada “Smile”.

En dicha exposición presentan cuadros que él pintó en colaboración con el artista plástico Domingo Zapata y hace algunos días se estrenó en las salas de cine de España un documental titulado “Lo Que Fui Es Lo Que Soy”, el cual muestra varios aspectos de su vida personal y profesional.

El noble gesto del español le valió para ganarse un buen numero de comentarios positivos.

“Es muy bonito gesto y el lo valorará”, “es de grandes pedir disculpas”, “gran gesto Ale”, escribieron en la publicación.

