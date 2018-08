Después de haber causado pánico entre los pasajeros de un vuelo hacía Guadalajara, México, mostrando el video de un reciente accidente aéreo, Alejandro Fernández emplea sus redes sociales para disculparse.

Según los presentes, ‘El Potrillo’ abordó el avión claramente intoxicado y con una actitud prepotente hacia los trabajadores de la aerolínea y los tripulantes.

El comportamiento del hijo de Vicente Fernández, provocó que fuera retirado del avión junto a su novia Karla.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran algo extraño en foto de Chiquis Rivera y se burlan de ella (FOTO)

Ofrezco una disculpa a la aerolínea y a los pasajeros de mi vuelo; tras un recorrido trasatlántico estaba extremadamente cansado. Nada justifica mis acciones. ¡Les deseo felicidad a todos!🙏🏼 — Alejandro Fernández (@alexoficial) August 14, 2018

Alejandro, supo rectificar y pedir perdón por su inapropiado comportamiento y mediante su cuenta de Twitter se disculpó.

‘El Potrillo’ escribió: “Ofrezco una disculpa a la aerolínea y a los pasajeros de mi vuelo; tras un recorrido trasatlántico estaba extremadamente cansado. Nada justifica mis acciones. ¡Les deseo felicidad a todos”.

“Alguna vez escuché que equivocarse es un defecto de todos, pero pedir disculpas una virtud de pocos”, escribió Alejandro Fernández

En otro tweet externó: “Alguna vez escuché que equivocarse es un defecto de todos, pero pedir disculpas una virtud de pocos”.

Agregando que “me duele que esto haya pasado, aunque estoy seguro, me llevará por el camino de ser una mejor persona”.

Alguna vez escuché que equivocarse es un defecto de todos, pero pedir disculpas una virtud de pocos. Me duele que esto haya pasado, aunque estoy seguro, me llevará por el camino de ser una mejor persona. — Alejandro Fernández (@alexoficial) August 14, 2018

A pesar de la buena intención de Alejandro por disculparse con los afectados, las críticas no tuvieron piedad de él.

Entre los comentarios se lee:”¿Qué fácil no? Viajo en avión comercial intoxicado, me comporto como asno; se me sube lo prepotente, como hay evidencia, no me queda otra, que pedir disculpas”, “Vergüenza deberías tener”, “Haz tus desfiguros en privado naco ordinario”, “No eres un potrillo, eres un asno”, “Necesitas terapia, no estás bien”.