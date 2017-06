Alejandro Chabán, lo que debes saber sobre el autor del libro ‘Dime qué comes, y te diré qué sientes

El venezolano de 35 años Alejandro Chabán, acaba de lanzar su último libro titulado Dime qué comes, y te diré qué sientes. En el que el autor nos enseña su técnica para cambiar el cuerpo en siete pasos.

Y es que Chabán sufrió de sobrepeso de pequeño y llegó a pesar 280 libras a los 12 años. Pero pasó de no decir que no a la comida que le ofrecían a no comer en lo absoluto, a los 15 años perdió cerca de 160 libras pero poco tiempo después se supo que sufrió de anorexia.

Después de sufrir desórdenes alimenticios, Chabán se dedicó a buscar una dieta saludable que mantuviera su peso ideal y creó su compañía Yes You Can.

Un par de años después entró a formar parte del programa de Univisión, Despierta América, con su propia sección de nutrición en la cual enseñaba qué comer y qué errores comete la gente que no le permiten bajar de peso.

El año pasado se despidió de Despierta América para dedicarse de lleno a su compañía y escribió su primer libro: De gordo a galán, en el cual contaba su historia y su travesía de la gordura a la anorexia la vida saludable.

GRAN DÍA desde Los Angeles, California con mi gran familia de @univision 👊🏼💥 #DimeQuéComesYTDQS #ThinkSkinnyFeelFit #YesYouCan A post shared by Alejandro Chaban (@alejandrochaban) on Jun 8, 2017 at 8:15am PDT

Según lo relata Amazon, “En Dime qué comes y te diré qué sientes, Alejandro comparte los siete pasos esenciales que lo ayudaron a cambiar sus pensamientos y transformar su cuerpo. Inspirado en anécdotas personales y testimonios, Alejandro explica en detalle qué significa tener sobrepeso emocional, cómo se conectan el bienestar físico con las emociones y cómo identificar mejor los obstáculos emocionales que sobrecargan la mente y el cuerpo”.

Este libro está disponible en inglés y español, y se convirtió en best seller desde su lanzamiento el 6 de junio.