Alejandra Rojas avanza coquetamente para conquistar los ruedos de Estados Unidos

Cuando a los 15 años de edad Alejandra Rojas emprendió el viaje junto a su madre y cuatro hermanos para cruzar desde Michoacán a Estados Unidos en busca de un mejor porvenir, no sabía lo que le deparaba el destino. Lo que sí sabía era soñar y nunca dejó de hacerlo. Hoy ha cumplido varios de esos sueños: grabar un disco de música ranchera con banda, cantar montada a caballo en ferias y jaripeos, y lanzar su propia marca de productos.

La guapa y carismática cantante y jinete debutará en Atlanta con su show ecuestre en la Fiesta Michoacana 2018, un jaripeo/baile que se realizará el 29 de julio en Rancho El Centenario. El cartel de artistas lo complementan El Puma de Sinaloa, banda Real Conkistadora, y Francisco Javier y su Kartucho Norteño .

Además, la velada campirana, incluirá 15 montas de jinetes con toros de ganaderías michoacanas y el campeonato de la Asociación de Caballos Bailadores de Atlanta.

En entrevista con MundoHispánico, Rojas habla de su vida, su nuevo disco y su pasión por el canto y los caballos, entre otros temas.

MH: ¿Qué sientes de hacer tu debut en Atlanta?

AR: Me siento muy contenta, yo he tenido la oportunidad de visitar otros estados fuera de California y Atlanta es una plaza muy importante para mí porque sé que por allá tengo bastantes seguidores que se comunican a mis páginas en redes sociales. Tenía la inquietud visitar Atlanta para trabajar y finalmente se nos da la oportunidad de poderle ir a cantar por allá a mi gente.

MH: ¿Cómo va a ser el show ecuestre que presentarás en Rancho El Centenario?

AR: Tenemos un evento muy bonito y alineado para trabajar con los caballos en el ruedo y darles el espectáculo ecuestre que a mí me gusta presentarle a la gente. Van a ver de lo que trata el show de Alejandra Rojas en un ruedo.

MH: ¿Qué raza de caballos usas para tu show?

AR: Trabajamos mucho lo que es el frisón o frisian y también los caballos españoles o andaluces. Son caballos adiestrados, la mayoría con alta escuela, entrenados para que la persona pueda cantar y montar sobre ellos. Es bonito y diferente pero muy difícil, realmente es combinar dos artes: montar a caballo, que es difícil; y cantar, que por otro lado, también tiene su chiste.

“Siempre supe lo que quería hacer, cómo conducir mi carrera y finalmente lo plasmamos en mi nuevo disco. Trabajo con caballos, le canto a gente hermosa, ranchera como yo, ¿Qué más puedo pedir?”, Alejandra Rojas, cantante y jinete mexicana

MH: ¿Presentarás tus propios caballos?

AR: Cuando nos presentamos en California, yo cargo mi cuadra de caballos. Cuando salimos fuera trato de llevarme los que puedo. Tenemos gente en Atlanta que tiene caballos de alta escuela, listos para trabajarlos, estamos viendo todavía esas gestiones.

MH: ¿Qué canciones vas a interpretar?

AR: Lo mío es bien ranchero. Estamos promoviendo Ando que me lleva…, mi nuevo disco de música ranchera donde tenemos covers del señor Antonio Aguilar. Van a escuchar canciones con las que crecimos allá en el rancho, para toda la gente michoacana, y no nada más de Michoacán pero de cualquier rancho que provengan. Hay canciones como ‘Ando que me lleva la tristeza’ y corridos bonitos como ‘Gabino Barrera’ y ‘Cuánto me gusta ese rancho’.

MH: ¿Cuándo comenzaste a cantar y montar caballos?

AR: Cantar desde que recuerdo, desde que estaba en la primaria allá en mi ranchito en Michoacán. Recuerdo que siempre me voluntariaba para cualquier evento donde se requiriera cantar, con vergüenza y todo yo me apuntaba. Mi carrera profesional inició en 2012 con mi primer disco Eso tenía que acabar. Los caballos han sido mi pasión desde siempre, crecí con caballos, vacas, chivos y todo ese rollo. Hace tres años empezamos a hacer shows ecuestres, inspirada en gente que admiro mucho como los señores Antonio Aguilar y Joan Sebastian. Desde siempre yo me visualizaba montada en un caballo cantando, pero pues uno solo se pone sus trancas y decía: yo soy mujer, cómo voy a andar haciendo eso. Gracias a Dios me encontré con gente que me animó a tomar esa decisión, la más grande que he tomado en mi vida.

MH: Cuéntanos sobre tu nuevo disco con banda…

AR: Siempre quise grabar un disco bien ranchero y en la portada quise ponerme bien michoacana, con trenzas y toda la cosa. Es un gustito que me quise cumplir. Desde que cantaba en Michoacán me soñaba con un disco ranchero y con una portada así, y ahí esta mi criaturita, humildemente ya lo terminé. El tema de punta se llama ‘Ando que me lleva la tristeza’.

MH: ¿Qué retos has enfrentado en tu carrera?

AR: Bastantes, sobre todo porque lo regional es dominado por los hombres. Ya es todo un reto abrirte pasito allí y que te den ‘chancita’ de entrar. El reto más grande al que me he enfrentado es al rechazo, al rechazo del hombre y también al de la mujer, porque también las mujeres tendemos a ser machistas. Cuando inicié con esto de los caballos me encomendé a Dios porque esto puede ser el cielo o el infierno, o te aceptan o te rechazan. Gracias a Dios no me equivoqué.

BREVE BIO de Alejandra Rojas:

Nombre: Alejandra Rojas

Profesión: cantante y artista ecuestre

Nacionalidad: Mexicana

Lugar de nacimiento: El Capire, municipio de Lombardía, Michoacán

Comida predilecta: enchiladas michoacanas

Residencia: Fresno, California

Fiesta Michoacana 2018

Jaripeo/baile con las actuaciones musicales de Alejandra Rojas, El Puma de Sinaloa, banda Real Conkistadora, y Francisco Javier y su Kartucho Norteño . 15 montas de jinetes con toros de ganaderías michoacanas y el campeonato de la Asociación de Caballos Bailadores de Atlanta.

Cuando: 29 de julio, 1-11 p.m.

Costo: $25 (preventa)

Donde: Rancho El Centenario, 263 High Falls Park Rd., Milner.

Info: 312.620.4882 y www.facebook.com/ranchoelcentenarioga

Canciones de álbum Ando que me lleva…

1. El Higo

2. El Guaco Chano

3. Ando que me lleva la tristeza

4. Por retenerte

5. Espuelas de gancho

6. ¿Para qué?

7. El Negrito

8. Ya vas de bajada

9. La Prieta y El Venado

10. La Dama de Michoacán

11. El Compa Kiko

12. Nadie me cree