La mexicana Alejandra Espinoza, ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007 reveló en sus redes sociales la “guerra” que protagonizan su pequeño hijo Matteo y su perrita Amaia.

Espinoza, quien es originario de Tijuana y quien será la presentadora de la nueva edición del Reality de Univisión que la lanzó a la fama, empleó su cuenta de Instagram para dar a conocer que su mascota mordió a su hijo provocándole heridas en la nariz y un dedo.

La también colaboradora de El Gordo y La Flaca comenzó diciendo en sus historias de la ya mencionada red social: “Amaia es bien buena, es súper noble, es bien tranquila, bien inteligente. El problema es que no quiere a Matteo”.

TE PUEDE INTERESAR: En ajustado pantalón rojo Chiquis Rivera celebra la Independencia de México (FOTO)

De igual manera reveló que las agresiones de su mascota son específicamente con Mateo: “Con nosotros Amaia es súper nice, o sea, es súper buena, es bien cariñosa, siempre está con nosotros, se acerca, la agarras y se pone así patas para arriba para que la acaricies… Con los adultos. Pero con Matteo nunca ha sido así. Yo pensaba que era en lo que se adaptaba y todo el rollo, pero resulta que no”.

Inclusive confesó que al principio pensó que la agresión se derivó de un juego brusco entre su primogénito y Amaia: “Hoy estaba mi suegro con Matteo y dice que Mateo se le acercó para darle un beso y le soltó una mordida en la nariz, le tiró la mordida y le hizo así un rasguñito con los dientes. Como yo conozco a mi niño yo dije ‘bueno, seguro Matteo jugó brusco’. Mi suegro me decía que no, pero de todas formas yo no estaba, yo no lo vi entonces yo pensé ‘ok fue Matteo que jugó brusco con él”.

“Matteo se le acercó a Amaia y Amaia le tiró una mordida y le agarró el dedito y le sacó sangre”

Pensamiento que duró hasta que observó lo contrario con sus propios ojos: “Pero ahorita estoy yo en la sala con Matteo y Matteo se le acercó a Amaia y Amaia le tiró una mordida y le agarró el dedito y le sacó sangre”

Agregando: “Entonces ya como que le tiene la guerra declarada, no lo quiere”.

Una angustiada Alejandra añadió: “Obviamente yo me siento súper mal porque yo quería quedarme con Amaia. No sé qué hacer, nunca he estado en una situación similar. Mi suegro que siempre ha tenido perritos me dice que una vez los perros comienzan así a morder no paran y que incluso hay perritos que no son amigables con los niños y yo pensando es que es verdad. No es con nosotros, con nosotros ella es súper linda. Es con Matteo y con los bebés, porque a mi sobrina Rosita también le soltó la mordida”.

Por la misma vía, Espinoza pidió consejos de sus seguidores quién es le recomendron medidas que iban desde regalarla, hasta ponerla a dormir.

Ante los drásticos consejos de sus fanáticos Alejandra respondió: “Y sabes, es raro porque no lo hace todo el tiempo (si no estaré alerta) es sólo cuando está de malas al principio pensamos que quizá por haber sido una perrita maltratada, pero estamos súper bien, está con nosotros todo el tiempo, duerme en el cuarto y tratamos integrarla en todo con Matteo, pero nada más no”.

Al parecer este cambio drástico de actitud de su mascota es reciente, pues hace unos días, la mexicana decía que su hijo y su mascota se llevaban bien.

“Hace una semana exactamente adoptamos a Amaia y no le cambiamos la vida a ella si no ella a nosotros. Una de las mejores decisiones que hemos tomamos”, escribió y también compartió un video del momento de la adopción.

ES TENDENCIA: