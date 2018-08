Alec Baldwin se une al elenco de la nueva película sobre el Joker

La nueva película sobre el Joker reunirá a un elenco de primer nivel, tras la incorporación de Alec Baldwin como uno de los protagonistas.

En la cinta sobre el más grande archirrival de Batman, Baldwin interpretará a Thomas Wayne, padre del famoso Bruce Wayne.

El medio especializado Deadline informó sobre la incorporación del notable actor al elenco que encabeza Joaquin Phoenix, quien dará vida al Joker; y que también conforman Robert De Niro, Marc Maron y Zazie Beetz.

EXCLUSIVE: Alec Baldwin is boarding Todd Phillips’ Joker movie at Warner Bros. in a supporting role https://t.co/ipQ8FElBM3

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 27, 2018