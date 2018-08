Alec Baldwin renuncia a papel en la nueva película del Joker

Menos de 48 horas después de haber sido anunciado, Alec Baldwin renunció a interpretar el papel de Thomas Wayne, padre de Bruce Wayne, en la nueva película sobre el Joker.

USA Today informó que el actor renunció al rol debido a problemas de agenda.

“Ya no voy a hacer esa película”, dijo Baldwin a ese medio estadounidense.

El pasado lunes, Deadline había informado sobre la incorporación del actor al elenco que encabeza Joaquin Phoenix, quien dará vida al Joker; y que también conforman Robert De Niro, Marc Maron y Zazie Beetz, estrella revelación de “Deadpool 2“.

“Estoy seguro de que hay 25 actores que pueden interpretar ese papel”, declaró Baldwin a USA Today, en referencia al personaje de Thomas Wayne.

Tras el sorpresivo anuncio, la productora Warner Bros no se ha pronunciado sobre posibles candidatos que puedan interpretar al padre de Bruce Wayne en la próxima película sobre el Joker.

Warner Bros.: We’re pleased to announce that Alec Baldwin has joined the cast of our upcoming Joker movie!

La selección de Alec Baldwin como Thomas Wayne había tenido un impacto adicional, ya que el actor ha sido reconocido con un Emmy por su imitación del presidente Donald Trump en “Saturday Night Live”.

Según The Hollywood Reporter, en el guión de la película sobre el villano de Batman se presenta a Thomas Wayne como un hombre de negocios cursi y en ocasiones ridículo, en un estilo parecido a un Donald Trump de la década de los 80.

Let me state, for the record, that I have NOT been hired to play a role in Todd Phillips’ JOKER as some Donald Trump manque.

That is not happening.

Not.

Happening.

— ABFoundation (@ABFalecbaldwin) August 29, 2018