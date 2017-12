Cuando Alan Tacher despertó, nunca imaginó que tendría un mensaje de texto que su hija Nicole le envió en la madrugada.

El conductor de televisión mexicano parece que sostiene una muy buena relación con sus tres hijos, en especial con su hija Nicole que decidió dedicarle un mensaje cargado de mucho amor y admiración a su padre que posteriormente decidió compartir a través de su cuenta en Instagram.

“Hola papá, espero no estar despertándote. Sólo estoy aquí para decirte que te amo mucho y darte las gracias por todo. Tengo tanta suerte de tener un padre tan increíble en mi vida. Sé que peleamos mucho, pero sé que lo haces lo mejor posible y lo aprecio mucho porque trabajas muy duro y me inspiras a ser una mejor persona. Yo soy como soy por ti, así que muchas gracias por eso papi”, fueron las emotivas palabras que la joven decidió hacerle llegar a su padre a través de un mensaje de texto.

Una publicación compartida de Alan Tacher (@alantacher) el Dic 28, 2017 at 5:19 PST

Lee también: La fotografía que comenzó las especulaciones de un cuarto hijo entre Priscila y Gustavo Ángel

Tacher decidió responder públicamente a su hija a través de las redes sociales con el siguiente mensaje: “Cuando despiertas y lo primero que ves es este mensaje de mi Nicole Tacher que me escribió a las 3 AM .. se me puso la piel chinita !! .. esto lo pongo en honor a todos esos padres y madres que están presentes en la vida de sus hijos, que luchan , que los educan , que hacen todo en la vida para que su familia esté bien, y que lo hacen todo con mucho amor y pasión por todos ellos .. y lo único que esperas es algún día recibir un mensaje como estos que te emocionan, que te cambian el día, que nos dice que vamos por buen camino y que estamos haciendo las cosas bien… para ustedes mi respeto y un abrazo enorme..”.

“Gracias por compartirlo, eres un excelente ser”, “qué lindo Alan, te felicito”, “un tesoro invaluable”, “qué lindo, ojalá todos los papás fueran como tú”, “qué lindas palabras, son los mejores regalos de la vida”, “amigo te lo mereces, eres un gran padre”, “has hecho un buen papel”, “qué hermoso mensaje”, “me pusiste a llorar”, “qué belleza, es el mejor premio”, “Nicole y Alan, ya me hicieron llorar”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en Instagram.

El conductor de Despierta América ha demostrado en muchas ocasiones a través de las plataformas digitales el cariño tan grande que le tiene a sus hijos.

Una publicación compartida de Alan Tacher (@alantacher) el Nov 11, 2017 at 9:01 PST

Lee también: Hijo de Jenni Rivera y su novio sorprenden con tremendo beso

Una publicación compartida de Alan Tacher (@alantacher) el Nov 11, 2017 at 4:39 PST

Recientemente, Tacher se enteró a través del show que conduce que su hermano Mark Tacher se había comprometido sin decirle absolutamente nada.