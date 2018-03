La cantante Ninel Conde estuvo como invitada en el programa ‘Hoy’ en donde notablemente afectada y con la mirada cristalina compartió la difícil situación por la que atraviesa.

Actualmente Conde se encuentra en medio de una batalla legal con su expareja y padre de su hijo Emmanuel el empresario Giovanni Medina, quien recientemente exigió que Ninel se practicara pruebas toxicológicas en las que dio positivo de cocaína.

La también actriz comenzó tratando de explicar el momento en el que se encuentra su vida personal: “Está pasando algo muy terrible, yo creo que debe ser falta de humildad y de dejar atrás resentimientos personales y de no poder romper vínculos entre mujer y hombre y entonces empezar a ver como me desquito ,como ataco sin pensar en una criatura, en un inocente”.

Y priorizó cuál es su máximo interés: “Desde el día uno que estoy sola, a mi lo que me interesa es el bienestar de Emmanuel, pero para que haya un acuerdo, para que haya paz, se necesitan dos, sabes aquí lo importante y lo difícil es que yo veo a mi pequeño sufrido, lo veo con un carácter diferente, a veces de la nada enojado, lo veo conflictuado, lo veo pensativo, van dos veces que lo recojo del colegio y no habla ni una sola palabra cuando era super alegre y eso es lo que me está pegando, lo que está pasando es que el día de hoy hay una criatura que está siendo afectada por errores ajenos”.

Al preguntarle al ‘Bombón asesino’ si cree que la actitud de su expareja es porque aún la ama, ella respondió: “No, yo creo que cuando amas a alguien no le quieres hacer daño, no te expresas mal de esa persona, eso no creo que suceda y creo que nunca sucedió”.

También le preguntaron si ya intentó dialogar cordialmente con Medina: “Mira, primero la comunicación está rota, es muy complicado comunicarse, pero me encantaría hacerlo por el bienestar de Emmanuel, creo que como madre mi primera responsabilidad es velar porque el niño este bien y deje de ser afectado, me encantaría poder sentarnos y a ver qué quieres, vamos a una terapia para que nos expliquen qué hacer por el bienestar de Emmanuel”.

También aseguró estar tomando terapia para que el proceso sea más llevadero para el pequeño Emmanuel: “Yo ya estoy yendo y de las primeras cosas que me dijeron en terapia que no debes hacer a un pequeño durante una separación para no dañarlo, es no hablarle mal del papá o de la mamá y no hacer la polarización tan agresiva, ¿que significa esto? cuando el niño se va con papá que pueda tener comunicación con mamá porque para que el niño diga ‘no esta pasando nada papá y mamá ya no están juntos, pero tampoco se llevan mal’, pero tampoco sucede eso”.

A la pregunta de que si teme que le quiten a su hijo respondió: “Mira yo sé y confío en Dios y las leyes de mi país que eso no va a suceder, creo que se protege a la madre mucho porque para un niño pequeñito de tres años el mejor lugar donde pueda estar es con su madre, al menos de que su madre fuera una asesina, incluso hay mujeres en reclusorios con delitos no graves que no les quitan a sus hijos porque son chiquitos”.

Y agregó: “Eso es casi imposible y sería pues una atrocidad en mi caso porque soy una mujer sana, una mujer que trabaja, una mujer que se ha dedicado siempre a sus hijos, tengo una hija de 20 años que gracias a Dios hoy está bien y nunca tuve este tipo de problemas con su papá ¿no?”.

Para finalizar, Ninel expresó como explicará en un futuro a Emmanuel todo lo que pasa a su alrededor hoy en día: “Ojalá que cuando yo le tenga que explicar y el tenga ya conciencia por completo de lo que pasó, ya haya terminado todo esto y decirle que su madre siempre luchó por sacarlo adelante y salvaguardar su integridad y que tanto como mamá, como papá lo amamos muchísimo y que a veces los adultos nos equivocamos”.