La situación entre los integrantes de la familia Rivera se pone cada vez más crítica, pues ahora que Ayana hija mayor de Lupillo Rivera hiciera público que interpuso una orden de restricción en contra de Chiquis, Juan Rivera opinó.

En esta ocasión es Juan, hermano de la fallecida Jenni Rivera quien se suma a la guerra familiar para opinar acerca del zafarrancho que se traen entre las hijas de sus hermanos y que no hay que olvidar, comenzó luego de que Ayana aseguró que él había creado cuentas falsas en redes sociales para atacar a su padre Lupillo.

“Creo que mi hermano, principalmente, debería de controlar a su hija, uno. Soy su tío, y ella tiene que saber respetar, dos. Tres, ella no puede exigir respeto para su papá si ella no lo respeta. Porque ella misma subió notas a sus redes hablando mal de su propio papá, entonces de mí que se preocupa […] Si ella va a hablar mal de su papá, ¿quién va a hablar bien de él?”, dijo Juan Rivera a las cámaras de ‘Suelta La Sopa’.

A pesar de que la disputa iniciara porque supuestamente Juan utilizó cuentas falsas para atacar a Lupillo, este se dijo no saber del tema: “A mí me acaba de llegar ese chisme ahorita y no sabía que había salido una entrevista, ni que había hablado de mí, porque la neta no tengo tiempo de estar peleando con cosas negativas”.

12/25/2017..🙏🙏🙏💖💖💖💞💞💞 A post shared by AYANA RIVERA (@ayana_rivera1223) on Dec 25, 2017 at 10:57pm PST

Al mismo tiempo, le pidió a su hermano Lupillo que controle a sus retoños: “Le encargo a mi carnal que hable con su hija, que debe de respetar a sus tíos; de mis hijos jamás en la vida escucharás que hablen mal de su tío, porque yo les diría a mis hijas ‘si quieres decirle algo a tu tío ve y párate en su casa, ve y habla con él’, pero ante un medio jamás porque yo sí le he enseñado a mis hijas a respetar, es todo”.

TE PUEDE INTERESAR: Desde la cama Adamari López revela que la pequeña Alaïa está enferma (FOTOS)

Y sobre una posible reconciliación con Lupillo, Juan declaró: “No sé y no me interesa hablando las cosas a la neta”.

“Tanta cosa, es odioso ese Juan, Dios lo reprenda, el ardido es él porque Lupillo canta mejor, ese es el coraje con Lupillo”, “Este Juan sigue el problema, no tiene por qué joder a Lupillo, ellas ya están grandes y Lupillo no tiene control de eso”, “Este Juan se le nota lo mañoso y mala vibra que tiene, se la pasa bajo las faldas de las mujeres Rivera”, escribieron algunos seguidores del programa.