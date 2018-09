África Zavala: ¿hubo enojo de Televisa por “Atrapada”?

¿Se encuentra África Zavala “Atrapada” entre Televisa e Imagen Televisión? La actriz dice que no, que Telemundo sabía de su contrato con Grupo Imagen.

Según Diario Basta, cuando Zavala firmó su contrato con Televisa para realizar “La jefa del campeón” ella les informó a los ejecutivos de Televisa que había grabado “Atrapada” para Imagen Televisión y Sony.

Sin embargo cuando Sony programó el estreno de “Atrapada”, Telemundo abruptamente sacó del aire “La jefa del campeón”, el domingo pasado.

Así lo explica Zavala: “Televi­sa sabía desde que me contra­tó que yo había hecho una serie con Sony y cuando me hablan para hacer La Jefa, yo acababa de terminar la historia que jus­to este lunes se estrenó en Ima­gen TV: Atrapada”

Y la actriz sigue con su descargo: “de hecho yo le comenté a Televisa que tra­bajaría con Sony, porque yo no soy exclusiva de nadie. Yo no es­toy peleada con la empresa y la novela no se fue por bajo rating, los números lo dicen y bueno, en las empresas pasan cosas que uno no entiende porque son de­cisiones de arriba y políticas”, comentó África.

Según MSN Entretenimiento, “La jefa del campeón” gozaba de buenos índices de audiencia, sin embargo la televisora decidió adelantar el final de la telenovela de la cual la protagonista era África Zavala.

Inicialmente se había anunciado que la producción finalizaría el próximo 9 de septiembre, pero Televisa determinó que se acabará el fin de semana pasado, al parecer porque se duplicaba la imagen de la actriz en dos señales al mismo tiempo.

África Zavala también destacó que el melodrama de Televisa pudo alargarse por otros diez episodios; no obstante, el productor Roberto Gómez Fernández se negó y dio fin a la historia como estaba, informa Diario Basta.