Afirman que William Valdés sale de Univisión

Según la revista People en Español, el conductor de Despierta América, William Valdés, abandona Univision.

El medio de comunicación asegura que por el momento las razones de su salida se desconocen, sin embargo una fuente cercana al presentador confirmó que se tomó la noticia de una buena manera. “Está tranquilo. Evaluando nuevos proyectos”, dijo una fuente de la que no se reveló su nombre.

Afirman que sin que él lo supiera, el programa de este martes fue el último en el que apareció Valdés después de varios años en el reconocido show matutino.

Y agregar que aparentemente fue después de la emisión que se le informó de su salida.

Lo último que escribió William en su Twitter fue: “Siempre habrá alguien que no puede ver tu valor”.

— William Valdes (@WilliamValdes) 6 de junio de 2017