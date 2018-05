Después de doce años de matrimonio, afirman que el cantante Lupillo Rivera presentó una demanda de divorcio en de contra Mayeli Alonso.

La demanda fue interpuesta por el llamado ‘Toro del Corrido’en el condado de Riverside, California, informó Al Rojo Vivo.

Lupillo y Mayeli contrajeron matrimonio el 29 de abril del 2006 teniendo que luchar contra vienta y marea para defender su amor, incluso en contra del mismo clan Rivera que no aceptaba la relación.

La misma demanda señala que “El Rey de Los Borrachos” se encuentra separado de Mayeli desde el pasado 20 de abril.

La razón del divorcio que el hermano de Jenni Rivera dio a conocer se limita a “diferencias inconciliables”.

Por su parte María Celeste Arrarás dijo en su programa que ella tuvo oportunidad de hablar con Lupillo.

“Él me dijo que por el momento él no quiere dar declaraciones, que no quiere manchar la reputación de su aún esposa, ni que se tergiverse para que ella quede mal parada, me dijo que él la respeta, pues es la madre de sus hijos”, le dijo.

La boricua agregó que Lupillo no hablará mal de su aún esposa: “Pues no quiere lastimarla, no quiere herirla y mucho menos hablar mal de ella ni que otra persona lo haga, por la relación que ellos tuvieron, él quiere que sea así, se va a comportar como todo un caballero”.

Por su parte en El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina dijo que no podía creerlo: “Yo no lo puedo creer cuando me han informado hace unos minutos, después de los rumores que yo pensé que no eran verdad, Lupillo Rivera y su esposa se están separando, se acaba de confirmar”.

Y agregó Clarissa Molina que el motivo que dieron en la demanda son diferencias irreconciliables, por lo que Raúl en tono de broma dijo: “Ese es el mismo problema que tengo con mi esposa pero yo no me divorcio de ella, qué les puedo decir, de verdad, me divorcio de mi esposa y no puedo salir a comer más”.

Tras 12 años de relación Lupillo Rivera se separa de Mayeli

Lupillo procreó junto a la ‘reality star’ dos hijos, Guadalupe que cuenta con 13 años y L’Rey de tan solo 9, infantes de los que el cantante solicitó la custodia compartida.

La última publicación que Lupillo dedicó a Mayeli en redes se remonta a diciembre del año pasado por su cumpleaños.

“Eres una mujer ejemplar para todo el resto del mundo y si tengo a la mujer más bella del universo felicidades mi amor, te amo con locura”, escribió Lupillo junto a la imagen de su entonces esposa.

Mientras que Mayeli le dedicó unas palabras a Rivera apenas el 13 de febrero del presente año.

“Quiero felicitar a mi esposo por la nueva etapa en su vida, ya eres un campeón éxito”, expresó la empresaria cuando Lupillo se encontraba fichando al joven boxeador Jousce “Tito” González.

TE PUEDE INTERESAR: La parte del cuerpo de Chiquis Rivera que enloqueció las redes (FOTO)

Hasta el momento el cantante no ha realizado ninguna declaración en persona acerca de la separación.

Los comentarios en redes sociales de apoyo para Lupillo no tardaron en aparecer.

“Es triste un divorcio, si Dios permite y es posible se arreglen las cosas”, “ánimo Lupillo esto pasa en todos lados”, “saldrás de esta mi toro puro para adelante viejo”, se lee en la sección de comentarios.

Unos más dijeron: “Nunca me cayó bien esa arpia de mujer. Dios le proveerá algo mejor. Es hora de unirse y reencontrarse la Familia Rivera”, “hahaha yo lo sabía!!!!! Esa vieja se le subieron los humos y por experiencia yo la conocí y es una mujer muy corriente”.

ES TENDENCIA: