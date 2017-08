Afirman que Julián Gil ganó el derecho de ver a su hijo Matías

Un gran victoria afirman que se apuntó Julián Gil. Y es que según dijo el abogado del actor, por fin ganó el derecho de poder convivir con su hijo Matías fuera del centro familiar donde estaba supervisado por un trabajador social.

Por esa razón Gil está feliz, ya que al fin podrá ver a su hijo Matías Gregorio fuera de los tribunales.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde Gil dio a conocer la noticia con el siguiente mensaje:

“Dios es grande. Por fin podré ver a mi hijo en condiciones normales La justicia, la paciencia y la fe Es más grande que todo Sé que hoy o mañana saldrá alguien ( abogada) Con algún tecnicismo o excusa para que no lo pueda ver Pero seguiré luchando para seguir defendiendo los derechos de mi hijo Lo económico sigue en veremos pero estoy segurísimo que la cifra ASTRONÓMICA que se me pide jamás se aplicará Por otro lado Quiero agradecer a Rodrigo Carmona y Felipe Berruecos por qué más que abogados son mis bastones emocionales y de seguridad A mis amigos Mis hermanas y mis hijos Está lucha es mía pero también por ustedes”.

Dios es grande 🙏🏼

Por fin podré ver a mi hijo en condiciones normales

…. https://t.co/BgLX966M9b https://t.co/Cp5FOOVFKT — julian GIL (@juliangil) 16 de agosto de 2017

El abogado del actor, Rodrigo Carmona, dijo al programa de “Hoy” cómo serán las visitas de Gil con su hijo, de 6 meses, ya que hasta hoy estas eran efectuadas los días viernes, solo una hora y en el interior de los tribunales, informó el portal de La Verdad Noticias.

También se dio a conocer que el pediatra del menor debe rendir un informe sobre las horas de lactancia, si tiene algún cuidado especial, o si existen recomendaciones especiales para Matías y si es así para que Julián este informado de dichos cuidados, por lo que Marjorie también tendría qué rendir cuentas.

“La Sala Familiar que conoció el recurso de apelación que interpuso Julián en contra del régimen de visitas, resolvió favorablemente el recurso de apelación y a efecto de que Julián ya no vea a su hijo en un centro de convivencias sino que la señora De Sousa tendrá que previamente informar al juzgado de la condición médica del niño y en base a ello ya que Julián pueda empezar a ver a su hijo pero ya no en un centro de convivencias”, explicó el abogado del actor en entrevista para el programa Hoy.

De la misma manera, el abogado del argentino afirmó que su cliente está cumpliendo con la pensión provisional que el juez determinó a favor del pequeño, y que los abogados de Marjorie podrían no haber realizado el cobro correspondiente.

“Se decretó una pensión alimenticia provisional, y obviamente ellos la tienen que ejecutar, el descuento lo tienen que materializar, no sé si ya lo hayan hecho, incluso no parece que ya lo hayan hecho, no lo sé”, finalizó.

Está seguro de ser el padre

Por otra parte Julián Gil dijo que está dispuesto a hacerse la prueba de ADN que solicita Marjorie de Sousa, aunque dejó muy clara su postura al respecto.

“Si la señora tiene dudas, o quiere certificar y comprobar algo, está en todo su derecho, estoy 100 por ciento seguro, también mi corazón y mi alma, de que Matías es mío”.

En entrevista telefónica con Maxine Woodside, el actor dio a conocer que un juez denegó dicha prueba de paternidad.

“(Sin embargo), se verá la manera de que se pueda hacer para que, los intereses de ella que no sé cuáles son, puedan lograrse”.

Gil asegura que no tiene ningún tipo de comunicación con Sousa tras su separación, por lo que desconoce exactamente los motivos que la han orillado a tomar esas decisiones, aunque sí dijo que todos los intereses de ella, son económicos.

Por lo que el histrión señaló que lo único que pide es ver a su hijo y que se le ponga una pensión alimenticia justa.

Por último, Julián dijo que lo único que lamenta es que debido al proceso no ha podido ver a su hijo. (Con información de Agencia Reforma).