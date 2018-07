Tras haber estado en el centro de la polémica por la cachetada que le dio Eduardo Yáñez en una alfombra roja, ahora el reportero de El Gordo y la Flaca Paco Fuentes recibió otra mala noticia. Y es que los despidos en Univisión continúan y Fuentes, aparentemente, es uno de los que dejarán las filas de la cadena hispana.

De acuerdo con una publicación del periodista de espectáculos Javier Ceriani, el reportero de El Gordo y la Flaca es otro de los empleados de Univisión que se quedan sin trabajo.

“Fuera de Univisión @fuepaco, quien sufrió agresión por parte de Eduardo Yáñez, buscando una exclusiva para @elgordoylaflaca @univision y ¿así le pagaron?”, comentó Ceriani en su cuenta de Instagram junto a la imagen del reportero.

Mientras algunos aplaudieron la decisión de Univisión, otros vieron con ‘malos ojos’ este despido.

“Para que se le quite lo chillón”, “en ninguna empresa hay gente indispensable, quizás ya no necesitaban de su trabajo o el desempeño no era el mismo, etc. El hecho que haya tenido una mala experiencia con el Yáñez no lo hace dueño de su empleo por siempre”, escribieron algunos usuarios.

Usuarios ‘condenan’ supuesto despido de reportero de El Gordo y la Flaca

“Él tiene que demandar a Univisión. ¡De inmediato!”, sugirió alguien más.

“Yo me imagino el miedo que debe haber ahí, esperando que lo llamen de recursos humanos”, escribió otro usuario, secundado por uno más: “¡Wow! Esto parece la peste bubónica cuando exterminaba a cuanta gente se cruzaba por delante. El terror en ese canal debe ser inmenso. Debe ser horrible quedarse sin trabajo después de estar haciéndolo bien. Me solidarizo con los que se quedan sin trabajo”.

“A todo el mundo botan, gente con verdadero talento, menos a la momia ridícula de Lili y al asqueroso ‘Gordo’ de Molina”, fue otra de las opiniones.

Y alguien fue más allá, al pedir “que se cuide Gelena Solano, la reportera dominicana de NY para dicho programa, porque si están sacando gente es porque las cosas no andan bien”.