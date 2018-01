A sus 47 años de edad, Brenda Bezares… ¡está embarazada! Debido a los rumores de su maternidad en redes sociales, fue su marido, Mario Bezares, quien a través de su programa ¡Acábatelo! confirmó la noticia.

Durante toda la transmisión, el conductor sorteó las bromas de sus compañeras y fue hasta el final de la emisión cuando decidió confirmar que la conductora tiene cinco semanas de embarazo.

“Esto es en serio y lo voy a decir a todo pulmón. Ahí va la realidad para que no haya especulaciones ni nada de eso”, dijo Mario.

“Yo me equivoqué en las semanas que supuestamente mi mujer debería de tener, yo dije que ocho semanas. Son cinco semanas, o sea, que equivale a un mes, una semana. El doctor nos dijo que hay una posibilidad, por supuesto, pero no estamos a ciencia cierta, como dice el doctor, de si se pueda lograr o no, tenemos que esperar un tiempo”.

Dijo que será en un mes y medio o dos, a más tardar, cuando dirán todo acerca del estado de Brenda.

“Saben los que han sido papás que mínimo son tres meses para que el producto realmente se haya logrado, eso es lo que tenemos que esperar nosotros”.

Comentó que digerir la noticia de un tercer hijo no ha sido fácil.

Brenda y Mario son padres de dos hijos, Álex, quien en meses pasados se recibió de abogado en la UdeM, y Alan, quien sigue estudiando.

“A nosotros nos espantó la idea, después de 20 años de mi hijo Alan, venga un chispazo de buena conducta… ¡Ah, caray! La juventud la tenemos, mi mujer es joven, tiene 47 años, aunque andan diciendo que tiene 52, todavía está en edad de ser mamá y que tenga esa posibilidad, claro que los hombres hasta los 80 años podemos procrear”, añadió el conductor.

Dijo que tanto Brenda como él han presentado los síntomas del embarazo, ella con mareos y náuseas y él con los antojos, además anda muy llorón.

“Todavía es muy prematuro, no sabemos todavía si se va a lograr o no se va a lograr, tenemos que esperar. El doctor dice que puede existir un 80 por ciento de posibilidades que sería niña, no lo sabemos. Estamos espantados, por supuesto que estamos espantados, pero si es, bendito sea Dios y que venga totalmente ese ser precioso que llegará con todo el amor de nosotros y lo recibiremos así, con todo nuestro amor”.

Brenda por su parte al recibir varias críticas de los usuarios de redes escribió: “Cada etiqueta que pongas, cada que juzgues, cada que critiques, son tus prejuicios, miedos y traumas hablando de ti! Que cada uno haga su vida como mejor le parezca y pueda! Meterse en la vida de otros es no tener vida propia!”.