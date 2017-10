Adriana Lavat, exesposa de Rafa Márquez recae en enfermedad (VIDEOS)

Acostada en la cama y sin fuerza, la exesposa de Rafa Márquez, la actriz Adriana Lavat, reveló que no se siente bien de salud.

Y es que después de 12 años de padecer fibromialgia, contó que a veces recae en la enfermedad.

La expareja del futbolista Rafa Márquez, quien se encuentra bajo investigación por presuntos nexos con un narcotraficante, decidió romper el silencio de su salud.

“Como pueden ver hoy no me siento bien, así como un día puedo estar bailando sonriente, al día siguiente la fibromialgia hace de las suyas y me tumba a la cama”, dijo y agregó: “las que tenemos esta enfermedad sabemos de lo que estoy hablando”.

Lavat envió un mensaje a quienes padecen esa enfermedad, la cual se caracteriza por dolor muscular crónico de origen desconocido acompañado de fatiga, además de problemas digestivos, continuos dolores de cabeza y sensación de hormigueo en las extremidades, según explica el diario El Horizonte.

“Levántense chicas, les mando todo mi amor, llenémonos de fuerza y fe, este mundo necesita mujeres como nosotras, valientes, fuertes, guerreras (…). Levántense, salgamos adelante, démonos amor entre nosotros que hace tanta falta en el mundo y salgamos adelante con fuerza y fe, un beso grande a todos los que hoy no se encuentran bien”, dijo.

En otros videos explicó que se levantó de la cama, aunque no se sentía del todo bien: “Me levanté, gracias a ustedes, a sus mensajes, el de ayer, la verdad es que fue una cara pues de como me sentía y parecía motivador y al mismo tiempo parecía que estaba pidiendo clemencia, espero que el verme de pie las motive chicas, todavía no me siento bien, pero estoy bien”, dijo desde un elevador.

Mientras que en otros tres videos habló sobre la enfermedad y envió mensaje de esperanza a quienes la padecen: “Hace tres años empecé a escribir en un blog, historias, para mí tener fibromialgia desde hace 12 años, estuve 7 muy graves, me hace sentir que me siento mejor y comprometida con ustedes, me siento comprometida porque hay poca información, porque nos sentimos incomprendidos, yo llegué a desconocerme, si te duele la mandíbula, te duele vivir, la piel, he probado muchas cosas naturales, muchos medicamentos, muchos doctores, pero lo que sí les quiero decir es que el mejor doctor se llama Dios y la mejor medicina ha sido la fe, les mando un abrazo enorme, los comprendo”.

A viviiiiiiir!!!! Fuerza y fe 💜 #fibromialgia 👊🏻 Una publicación compartida de adriana lavat (@adrianalavat) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 7:54 PDT

Yeiiii!!!! Gracias por su amor! 🙏🏻💜 Vamooos #pinchesguerreras 🙊 #siyopuedotupuedes FUERZA Y FE #fibromialgia 👊🏻 Una publicación compartida de adriana lavat (@adrianalavat) el 5 de Oct de 2017 a la(s) 1:20 PDT

Hola, otra vez aquí estoy!🕵🏻‍♀️💜#fibromialgia 👊🏻 Una publicación compartida de adriana lavat (@adrianalavat) el 6 de Oct de 2017 a la(s) 5:36 PDT

Compromiso de amor entre tú y yo!💜#fibromialgia 👊🏻 Una publicación compartida de adriana lavat (@adrianalavat) el 6 de Oct de 2017 a la(s) 5:44 PDT