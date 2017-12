En momentos en que el escándalo del acoso sexual se apodera del mundo del espectáculo a nivel internacional, la actriz mexicana Adriana Fonseca reveló que ella también sufrió ese mal por parte de productores.

“¿He perdido algún papel importante por no ceder al acoso? Sí, lamentablemente sí”, dijo Fonseca al inicio del video que compartió en su canal de YouTube.

Fonseca aseguró haber sufrido acoso desde sus inicios: “Yo empecé mi carrera como modelo, un señor me dio una tarjeta en la agencia donde estaba yo trabajando, me dijo que era un casting, llegué a esa casa, me abrió la puerta, él estaba en bata, entonces yo traté de salir de ahí, pero él me jaló, me encerró, me tipo secuestró por un ratito, entonces en lo que fue por algo yo salí corriendo”.

La actriz continuó recordando que “fue espantoso, el tipo me salió correteando con un billete de 500 pesos por toda la calle, yo tenía unos escasos 18 años y fue una situación muy, muy traumática y bueno me dijo de todo… ‘ven, te pago por acostarte conmigo, todas las modelos son fáciles, tú que eres la excepción, te haces la difícil’… fue horrible”.



La actriz originaria de Veracruz aseguró que esto no solo ocurre en el país azteca: “Cuando estaba yo en mis 20, me pasó algo muy, muy fuerte en Miami, en una fiesta un ejecutivo pues me intentó emborracharme de más, intentó meter mano, me intentó agarrar pues varias partes y pues le dije que no y la consecuencia sí fue grave porque sí me bloquearon en varios proyectos, sí me afecto la verdad”.

Esto sucede a tan solo días de que Salma Hayek publicara una carta en el New York Times, donde dio detalles del acoso vivido por parte del productor de Hollywood Harvey Weinstein.



En entrevista para el programa Suelta la Sopa, Adriana confesó por qué no reveló el nombre de sus acosadores: “No me interesa juzgar a nadie, ni señalar a nadie, ni decir nombres exactamente, porque ciertos seres que han contribuido a este acoso trabajan en ciertas empresas que si yo digo nombres, en México no es como aquí , en México si tú dices ‘fue fulanito’, no va a pasar lo mismo que aquí, que se unieron muchas mujeres y sacan a ciertas personas de las empresas, México es diferente, si una persona dice ciertos nombres, quizá no vuelva a trabajar en dicha cierta empresa”.



Algunos de sus seguidores de YouTube reconocieron el valor de Adriana: “Te agradezco este mensaje, este video que diste a la comunidad y me considero una más para ti y sí tienes razón, pero los papeles no son tan importantes como tu vida, ¿cierto?”, “qué bueno que no recurriste a esos medios, lamentablemente es algo que se vuelve cada día más rutinario, estás preciosa y eres talentosa”.

Mientras que un joven usuario vio el testimonio de Fonseca como una advertencia: “Yo tengo 13 años y me sirve de mucho lo que estás diciendo, es un gran aprendizaje el cual estás dando Adri, gracias por advertirnos y cuidarnos de alguna manera y lo que hiciste demuestra la gran persona que eres”.