Adrián Uribe y Consuelo Duval en gira por EE.UU.

Adrián Uribe estuvo en terapia intensiva y pasó por tres operaciones, hace tan solo un mes. Ahora y con el visto bueno de sus médicos, está listo para trabajar, y volverá a hacerlo junto a Consuelo Duval.

Uribe y Duval saben lo que es trabajar juntos, ya que formaron una famosa pareja como El Vítor” y “Nacaranda” en “La Hora Pico” y tenían una década de no compartir un escenario, informa Agencia El Universal.

TE PUEDE INTERESAR: Padre de Melania tiene récord en Yugoslavia, según datos de policía secreta

Después de 10 años volvemos a trabajar juntos @ConsueloDuval en este proyecto que estamos preparando con todo el amor para ustedes. #EnParejaDos

Próximamente… pic.twitter.com/9YrEnCBbEO — AdrianUribe (@AdrianUribe) August 20, 2018

Ahora, Adrián Uribe y Consuelo Duval regresan a los escenarios con una obra de teatro llamada EnParejaDos y promete ser “un show parAMORirse de risa” según su propio posteo en Instagram.

Y fue justamente en las redes sociales donde hizo el anuncio:

“Después de 10 años volvemos a trabajar juntos @consueloduval en este proyecto que estamos preparando con todo el amor del mundo para ustedes!

@enparejad0s Próximamente!!!! #TourUSA”, escribió Uribe.

TE PUEDE INTERESAR: Policía promete no volver a apoyar a Inmigración (VIDEO)

En las buenas y en las malas… Actitud! pic.twitter.com/RGMmAZeuOW — AdrianUribe (@AdrianUribe) August 16, 2018

Nadir Assis, el representante del actor, declaró a Agencia El Universal que Uribe fue al doctor el pasado viernes 17 de agosto y le dijeron que estaba bien.

En una conferencia de prensa, Adrián Uribe reconoció una recaída y dijo que sin salud no hay nada y señaló que esa mala experiencia marcó un antes y un después en su vida. “Hoy más que nunca tengo la conciencia de que me tengo que cuidar en todos los aspectos, desde la alimentación, la parte del ejercicio, ya no queremos más sustos, entonces hay que tener más cuidado”, explicó Uribe, según informa Diario de Yucatán.

Según la cuenta de Instagram del espectáculo, el Tour 2018 comienza el 8 de octbure en Phoenix y culminará el 2 de dicimebre en Los Angeles. Algunas de las ciudades que visitará son El Paso, Portland, Dallas, Denver y Sacramento, entre otras.

Sus seguidores en las redes sociales que residen en EE.UU. se hicieron eco de las ciudades y comenzaron a pedir: “Y New York pa cuando???” decía @aideeguiracocha; “Nashville, TN please!!” pedía @isaperez4 y también “No se les olvide Chicago” decía @la.dayysii.

Se desconoce si se agregarán más ciudades al Tour 2018 durante su trayecto.