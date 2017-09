Adamari y Toni ‘desafían’ a Irma (VIDEO)

A diferencia de María Celeste, quien prefirió abandonar su casa y refugiarse en un albergue para protegerse del huracán Irma, Adamari López y Toni Costa tomaron la decisión de resguardarse en su hogar.

En un video que compartió el mismo Toni Costa a través de Instagram Stories, el esposo de Adamari aparece junto a su pequeña Alaïa, nadando en su piscina. “Mientras viene el puñe… huracán estamos aquí”, dijo el español.

Sin embargo muchos no lo tomaron con calma y poco después de que Toni compartiera el video, las críticas no se hicieron esperar: “Insisto se parece al payaso Cepillín y sobre todo en lo payaso, qué estúp… como si fuera un juego”, “eso no es ser positivo es ser inconsciente”.

Cabe destacar que, hace dos días Toni compartió una foto donde pide a Dios que los proteja: “Señor protégenos a todos y cada uno de nosotros… esperando a que llegue #Irma , mi primer #Huracán… preparándonos en casa y todos en familia, unidos y orando”.

Positivos ante el #huracanirma #Repost @telemundo ・・・ @tonicosta4 y sus dos amores @adamarilopez y @alaia disfrutando un poquito antes de que comiencen las lluvias 💦☔️ Una publicación compartida de People en Español (@peopleenespanol) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 10:47 PDT

Señor protégenos a todos y cada uno de nosotros…..esperando a que llegue #Irma , mi primer #Huracan ….. preparándonos en casa y todos en familia, unidos y orando…. #HuracanIrma #Categoria5 #atardecer #cielo #nubes Una publicación compartida de TOᑎI ᑕOᔕTᗩ (@tonicosta4) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 5:55 PDT

Por otra parte Adamari López compartió sus consejos sobre cómo explicar a los pequeños la llegada del huracán Irma.

“Sobretodo, los papás, mantener la calma. Eso es un reflejo de lo que ellos van a hacer más adelante”, sostuvo Adamari.

En el video se puede ver a Toni y su bebé nadando en la alberca.

Adamari y su esposo son una de las parejas más queridas y de manera constante dan consejos para las mamás y sus hijos.