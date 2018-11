Después de que mucho se especulara que Adamari estaba embarazada y que hasta se había hecho una liposucción, la boricua puso fin a todo tipo de rumores hace unos días. Y es que tras salir del hospital y retomar su vida cotidiana, Adamari López aclaró todo en Un Nuevo Día.

Después de semanas de incertidumbre, la popular conductora por fin pudo comunicarse con las personas que estaban preocupadas.

Además, aprovechó para aclarar los rumores que surgieron acerca de lo que padecía.

TE PUEDE INTERESAR: Galilea Montijo revela impactante fotografía en lencería negra (FOTO)

Durante el tiempo en el que Adamari estuvo inactiva de sus redes sociales y aunado a la poca información que se había difundido acerca de su enfermedad, el público comenzó a especular que la boricua padecía varias enfermedades distintas a la que se había dado a conocer.

Algunos de los usuarios comenzaron a esparcir el rumor de que la también actriz podía tener cáncer otra vez, mientras que otros argumentaban que su ausencia se debía a una liposucción y otros cuantos dijeron que se había sometido a una cirugía plástica.

Inclusive, se mencionó que la conductora estaba embarazada de gemelos, cosa que ha añorado desde hace tiempo.

Sin embargo, la verdad fue otra: Adamari López fue víctima de una enfermedad respiratoria que se complicó hasta el punto de tornarse en influenza.

Luego de salir de la enfermedad, Adamari se comunicó a ‘Un Nuevo Día’, programa que conduce y aclaró los rumores.

“A toda esa gente que ha orado por mí, a los que pensaron que estaba embarazada, a los que pensaron que me había hecho una liposucción a los que no entendían qué era lo que pasaba, a todos… gracias porque cualquier pensamiento positivo me hacía más fuerte y me hacía salir adelante”, mencionó la boricua.

De igual forma, aprovechó para dar varias recomendaciones al auditorio con la finalidad de prevenir enfermedades de este tipo.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >