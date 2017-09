Adamari revela que Toni Costa estará en Mira Quién Baila (FOTOS)

Ni Univisión, ni Toni Costa lo habían revelado, pero por una ‘indiscreción’ de Adamari López ahora todo mundo se estará enterando: su esposo participará en la nueva temporada de Mira Quién Baila, el programa en el que se conocieron y enamoraron.

La cuenta oficial de Facebook del programa de Univisión publicó una nota del recuerdo, a la cual tituló “El momento preciso en que Adamari olvidó a Luis Fonsi (y se enamoró de Toni Costa)”, así que la boricua no dudó en comentar dicho post.

“Hermoso recuerdo!!! Disfruté como niña mi participación en Mira Quién Baila, fue una etapa preciosa en mi vida. Hoy Toni Costa y yo tenemos una familia llena de amor junto a nuestro milagro Alaïa. Además Toni estará esta temporada y seguro hará brillar a las participantes de este año. Enhorabuena para todo el equipo y Olé por mi chico”, escribió la conductora de la competencia.



A lo que el mismo programa respondió: “Nos alegra enormemente que recuerdes con agrado tu paso por Mira Quién Baila, siempre serás bienvenida”.



Entonces a Toni Costa no le quedó de otra más que confirmar la noticia que ya había dado su chica y escribió en su Instagram: “Hola mi gente!!!!! Vuelve el gran MQB, show que le debo la VIDA y que tanto me ha dado, desde el primer MQB en España han pasado 12 años, he hecho de bailarín, asistente de coreografía y coreógrafo.

“Ya ven que se adelantó a la noticia mi chica @AdamariLopez y SÍ, ESTARÉ este año en mi @miraquienbaila NUMERO 11! Y haré lo que más amo, BAILAR!!!! No se lo pierdan porque va a estar buenísimo!!!!! A todo el equipo de @univision y @endemolshinelatino gracias por confiar en mí una vez más”.

Según recordó People en Español, la historia de amor de Adamari y Toni surgió en el 2010, cuando se conocieron en Mira Quién Baila. Aunque en 2012 Toni fue expulsado del programa inesperadamente, volvió a ser rescatado la cuarta temporada y cualquier malentendido es cosa del pasado.

Hoy el español vuelve a la carga al lado de concursantes como Dayanara Torres, Marlene Favela y Pablo Montero, teniendo como jueces a Poty Castillo, Johnny Lozada y Roselyn Sánchez.