Luego de haber recibido duras críticas por la elección de su calzado y portar entallados vestidos, la presentadora de Un Nuevo Día, Adamari López respondió a sus detractores asegurando que no pretende aparentar algo que no es.

En una entrevistada para People en español, la ojiverde señaló las posibles razones por las cuales la gente se siente identificada con ella.

La también actriz comenzó diciendo: “Yo creo que yo soy una persona normal, común y corriente, y a lo mejor eso es lo que la gente ve”.

De igual manera aseguró que no trata de ocultar nada: “Yo no estoy tratando de ocultar si estoy gordita o si me pongo unos jeans que me regaló Maripily que me encantan que son los levanta-cola o los trajes de baño que también me regaló ella. Me parece que la gente se identifica porque les hablo como soy, no soy diferente”.

López, aseveró que proviene de padres trabajadores y que sabe luchar por sus objetivos: “Quizás cuando estaba en las novelas, el personaje tiene un perfil, pero cuando le hablo a la gente saben que soy una persona normal, que vengo de un papá que era campesino, mayor de 14 hermanos y que luchó mucho para sacarnos adelante.Y que conozco lo que es trabajar para lograr lo que queremos, no es que todo me ha venido del cielo”.

“No hay nada oculto. No estoy tratando de ser una persona que no soy”

La presentadora de 47 años considera que su espíritu luchador es uno de los factores que hace que el público “tenga conexión” con ella.

Adamari puntualizó: “He pasado momentos lindísimos en la carrera, pero también he pasado momentos difíciles y me he sabido levantar. Yo creo que eso es lo que hace que la gente tenga conexión conmigo, que no hay nada oculto. No estoy tratando de ser una persona que no soy”.

Durante la entrevista, Adamari mencionó lo que le gustaría materializar si tuviera en su poder una especie de varita mágica: “Que mi papi y mami estuviesen vivos para poder disfrutar el crecimiento de Alaïa y que me hubiesen visto dar a luz y recibir a ese bebé. Me hubiese encantando que ellos físicamente estuviesen porque yo siento que ellos estaban”.

También añadió qué alimentos le encantaría consumir sin los efectos negativos que los mismos producen: “Me gustaría ser más flaca. Siempre he dicho que si hubiesen tres cosas que Papa Dios o la vida me diera que no me engordaran: pan, arroz y refresco”.

La actriz y conductora tiene una sección de consejos para mamás latinas, las cuales siempre agradecen sus comentarios.

