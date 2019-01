La espera terminó y finalmente Adamari López está de regreso a Un Nuevo Día, donde no pudo evitar las lágrimas al hablar de la enfermedad que la mantuvo al borde la muerte y por eso, hizo una gran revelación que involucra a su pareja, Toni Costa.

Totalmente recuperada, Adamari aprovechó los micrófonos del programa de Telemundo para aclarar todos los rumores que surgieron por su prolongada ausencia del matutino, luego de que estuvo internada en el hospital por más de un mes.

“Yo empecé con una molestia en la garganta y fue empeorando. Me tomé un antibiótico pensando que se me iba a pasar y me fui a Nueva York, donde el clima estaba muy frío. Yo seguía tosiendo y no podía respirar”, recordó la presentadora.

Para el 14 de octubre, cuando su salud no mejoraba, la conductora puertorriqueña contó que decidió ir al hospital y ahí la historia empeoró.

“Una amiga me fue a buscar a mi casa, yo dejé a Alaïa con mi hermana Adaline que estaba en mi casa. Bibi me llevó al hospital y yo recuerdo haber llegado con ella a estacionarnos. De ahí en adelante, yo no recuerdo nada de lo que pasó hasta como cuatro o cinco días antes de salir del hospital, pero ya habían pasado casi cuatro semanas”, contó Adamari con la voz entrecortada.

Adamari reveló que los médicos le diagnosticaron toxoplasmosis, pero explicó que la principal causa de su gravedad fue la influenza.

“Los pulmones estaban comprometidos, no podía respirar, mi cuerpo no estaba reaccionando, tenía las defensas bajas. Parecía que estaban tratando a un paciente con una enfermedad terminal”, dijo Adamari.

“Yo no entendía que una enfermedad como la influenza podía llevarme al estado tan crítico en el que me encontré. Fueron momentos muy duros para mi familia, sus caras de angustia me partían el corazón”, recordó la presentadora.

