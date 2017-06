Adamari no puede evitar llorar al recordar su lucha contra el cáncer (VIDEO)

Adamari López recordó en medio de lágrimas cómo fue el instante en que supo que tenía cáncer.

La boricua fue parte de la conducción de la Liga contra el Cáncer, donde Raúl González la entrevistó en el evento y le dijo: “nosotros sabemos que tú eres sobreviviente del cáncer, eres un ejemplo… ¿qué se siente cuando te dicen, diagnosticada con cáncer?”.

En ese momento Adamari no pudo más y con la voz entrecordata respondió: “muy duro, saber que uno está enfrentando la enfermedad, muy duro saber la dificultad que enfrenta también la familia, que lo vive con uno muy duro cuando no cree tener la capacidad económica para poder sobrepasar la enfermedad, mucha gente pensaría que uno al trabajar en televisión tiene mucho dinero para poder pagar un tratamiento de cáncer, yo no tenía un seguro médico para cubrir mis gastos médicos y me tocó enfrentarlo con los poquitos ahorros que tenía y con las oraciones de muchos de ustedes que oraron para que yo estuviera bien”.

La presentadora le afirmó que se siente muy bonito cuando la gente decide colaborar y ayudar: “es tan importante que sigan donando no solamente hoy, esos pacientes les van agradecer, aunque ellos no los conozcan”.

Únete al Telemaraton de la @ligacontraelcancer este sábado 3 de junio @telemundo51 #SiTuPuedesYoPuedo Una publicación compartida de Adamari López (@adamarilopez) el 31 de May de 2017 a la(s) 4:45 PDT

Una invitación de nuestra querida @adamarilopez para que nos acompañen en nuestro Telemaratón de la #LigaContraelCáncer este SÁBADO 3 DE JUNIO de 5PM a 12AM en el Miami Dade County Expo Center en Coral Way y la 112 avenida. También EN VIVO por @telemundo51 y telemundo51.com. Una publicación compartida de Liga Contra El Cancer (@ligacontraelcancer) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 1:08 PDT