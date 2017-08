Cariño mío @tonicosta4 GRACIAS por sorprenderme con estas hermosas flores. Sigue en pie nuestro compromiso de enamorarnos todos los días. Te Amo!!! #FamiliaCostaLópez #ElTiempoDeDiosEsPerfecto #Amor #AdaYToni #AlaïaYMamá #AdaToniAlaïa #MiChico

A post shared by Adamari López (@adamarilopez) on Jul 11, 2017 at 5:40pm PDT