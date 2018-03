La mañana de este martes el mismo presentador Daniel Sarcos anunció su retiro de ‘Telemundo’ para dedicarse de lleno al teatro y nuevos proyectos en la República Dominicana.

Sus compañeras de ‘Un Nuevo Día’ no pudieron aguantar más el sentimiento que las invadió y soltaron en llanto en pleno programa en vivo.

Mientras Sarcos daba la noticia, Adamari López y Rashel Díaz quienes no pudieron contener las lágrimas, agradecieron el apoyo a lo largo de estos años: “Jamás pensé que un hombre con la trayectoria tuya fuera capaz de compartir escenario de la forma tan humilde que lo has hecho”, le dijo Rashel.

Díaz también dedicó un emotivo mensaje a su compañero mediante su cuenta de Instagram realizando un post en el cual se ve algunas fotografías de ambos mientras disfrutaban con sus ocurrencias.

“Amigo mío, ha sido un honor trabajar a tu lado estos 7 años, me quedo con tantos recuerdos en mi corazón de tu profesionalismo, buen humor, talento, amistad y buen ejemplo. ¿Quién se va a meter en mis fotos ahora?, ¿Quién se va a burlar de mí por la cantidad de gente que me llevo a mis vacaciones?, ¿Quién me llamará viejita al aire?, ¿Quién me hará señas detrás de cámaras para que me ría?, te extrañaré mucho amigo mío, pero confío en el plan perfecto de Dios para tu vida, seguirás brillando en cada escenario que te pares, el mejor regalo de estos años ha sido tu amistad y eso seguirá creciendo, tienes amiga cubana para rato, te quiero mucho”, escribió Rashel junto a las instantáneas.

Por su parte Adamari comentó: “Te queremos Dani, no hay palabras para agradecerte lo buen compañero que has sido con nosotros, gracias por ser mi compañero”.

Los usuarios lamentaron la noticia: “Dios te bendiga Daniel te vamos a extrañar ..Te amo, mil bendiciones”, “No te vayas por favor, eres mi conductor favorito, te quiero que Dios te bendiga, lluvias de bendiciones mi Dani”, “No eso no va hacer igual”, “Hay mi Rachel ¿Con quién vas a pelear?, ¿Quién te va a hacer maldades?, ¿Quién te va a dar sustos y hacerte reír? No se vale”, “Yo sigo a ese Daniel desde ‘Guerra de los Sexos’ cuando no tenía barriga y sí mucho pelo, lo vamos a extrañar”, “Se va una parte del programa, pero yo sé que donde vaya Daniel va a brillar como él siempre lo hace, felicidades”.