Luego de que la cantante Noelia explotara contra los medios de comunicación puertorriqueños en redes sociales, la presentadora de Un Nuevo Día, Adamari López se manifestó al respecto.

Noelia compartió en su cuenta de Instagram: “Las emisoras de radio y programas de entretenimiento de Puerto Rico se burlan de los mexicanos, y los artistas no hacen nada para evitar esto, sino que siguen las bromas y luego van a trabajar a México”.

Al parecer los comentarios malintencionados en contra de la nación Azteca, generaron un gran enojo en la cantante.

La también actriz informó: “Puerto Rico: ya me colmaron la paciencia. Llevo años mordiéndome la lengua, siempre le he dicho a mis amigos mexicanos, antes de vanagloriar o halagar cosas de Puerto Rico, asegúrense de escuchar los programas de radio matutinos donde no los bajan de charritos pero de manera denigrante”.

Continuó: “Siempre hacen referencia a que son pobres y no escribo más por respeto a un pueblo que me dio carrera, familia, esposo, madre (suegra), hermano, primos y un innumerable ejército de amigos.

Después de que Noelia arremetiera contra los medios de Puerto Rico, Adamari López alza la voz

Finalmente la artista de 38 años agregó: “Sepan bien por qué detesto el sólo pensar en regresar a ese lugar”.

La enfurecida publicación de Noelia fue borrada rápidamente de su cuenta, pero retomadas por algunos otros usuarios.

Por su parte, Adamari López manifestó el desacuerdo con su compatriota durante una transmisión de Un Nuevo Día.

Según lo mencionó People en Español, López afirmó: “Me dolió mucho (lo expresado por Noelia) porque muchos puertorriqueños se van a México a trabajar”.

También agradeció al pueblo mexicano: “Agradezco la oportunidad que me dieron por los casi 15 años que trabajé ante un pueblo que nos ha cobijado y nos ha abierto las puertas con cariño y oportunidades”.

Para finalizar, la esposa de Toni Costa agregó: “Ojalá y todo haya sido un momento de coraje de Noelia”.

“Noelia tú no me representas, tus expresiones no me representan a mí como puertorriqueña”

La presentadora Karla Monroig, quien estuvo de invitada en el matutino de Telemundo mandó un claro mensaje a Noelia.

Karla pronunció: “Noelia tú no me representas, tus expresiones no me representan a mí como puertorriqueña. No estoy de acuerdo con lo que dices, no conozco a ningún puertorriqueño que hable mal de los mexicanos, todo lo contrario, amo su cultura, su gastronomía, y hay una gran cantidad de mexicanos viviendo en Puerto Rico”.