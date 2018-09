“Dame mejor un besito y yo te hago caso”, más que sorprendidos quedaron los seguidores de Adamari López al escuchar la inusual forma con la que la presentadora respondió al regaño del productor de Un Nuevo Día, Ángel Román.

El video de lo ocurrido se compartió desde la cuenta de Instagram del programa de la cadena hispana Telemundo.

Hasta el momento el filme titulado como: “Angelito se vino preparado hoy para que nuestros presentadores por fin le hagan caso”, ha sido reproducido más de 39 mil veces.

En el video, una curiosa Adamari intenta descifrar por qué su productor, Ángel Romo tiene un gancho de ropa envuelto en plástico sobre sus manos

López, no dudó en preguntar: “Quién sabe para qué va usar ese gancho, Angelito ¿para qué vas a usar ese gancho?”

“Pero dame mejor un besito y yo te hago caso”

Con gancho en mano, Ángel respondió : “Para el que no haga caso, porque después dicen en las redes que yo soy malo, yo no soy malo, pero al que no me haga caso ‘pacata’ le meto con el palo como decía la maestra”.

Román nunca imaginó lo que la pareja de Toni Costa le respondería: “Pero dame mejor un besito y yo te hago caso”.

Ante la divertida respuesta de Adamari a Ángel no le quedó nada más que tomar su computadora y retirarse del lugar, solo para ser juzgado como “amargado” por la ojiverde.

Instantes después el prodctor regresó hacia López solo para decirle en voz alta “tengo a cristo en mi corazón” lo que provocó una gran carcajada en Adamari y los demás presentes.

Los comentarios sobre el divertido momento no se hicieron esperar: “Tan bella chaparrita, siempre de muy buen humor”, “así debe ser con respeto quererse los compañeros de trabajo”, “pacata no angelito mejor besito como dice @adamarilopez”, “qué chévere la buena relación de estos dos”.

Inclusive, algunos apoyaron a Ángel en su nueva medida disciplinaria: “Bien Angelito a ponerlos en su lugar aunque sea a palos ya no ceder chantajes de besos de @adamarilopez”, “palo con todos Angelito , nada de besos”, “así mismo Angelito, para que te respeten”.

