Adoro la crema Daily Moisturizing y el Body Wash de @aveenous porque tienen avena como su principal ingrediente. Yo les llamo el “dúo dinámico” ya que se complementan el uno al otro, dejando mi piel suave e hidratada durante todo el día. Desde niña mi mamá me inculcó a humectar mi piel, y me dijo que se lo agradecería más adelante, y tenía toda la razón. Ahora que soy madre recuerdo sus palabras y le enseño a mi hija @alaia la importancia de humectar nuestra piel a diario, y le encanta. A este tiempo que pasamos juntas le llamo nuestro momento especial. Gracias AVEENO por hacerme sentir radiante mientras orgullosamente le muestro mi piel al mundo. #partnership