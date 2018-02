Adamari López no se detiene por nada. Y es que la boricua ha demostrado no ser una persona que guarde rencores a nadie, sino todo lo contrario.

La bella conductora de Despierta América mostró una vez más su sentido del humor al compartir una foto en su perfil de Instagram que ya está dando de qué hablar, pues involucra de manera ‘involuntaria’ a su exesposo Luis Fonsi.

“Me encanta encontrarme con gente que quiero, admiro y respeto…. y de paso mandarme a hacer un vestido con el mejor, Gustavo Arango, ¡te amo! Denise Quiñones, eres muy dulce, te deseo millones de bendiciones. Disfruta esta nueva etapa”, fue el mensaje que escribió junto a una foto que sin nadie presta atención, parece muy normal y nada fuera de lo común.

Pero muchos sí notaron que en la camiseta de la modelo puertorriqueña que acompaña a Adamari, se puede leer claramente la palabra ‘Despacito’, por lo que los comentarios de inmediato no se hicieron esperar pues pensaron que se refería a la famosa canción de Luis Fonsi.

Incluso la misma Adamari tiene su dedo apuntando al mensaje, mientras sonríe.

Aunque muchos lo tomaron con humor, otros le pidieron que se detenga de hacer bromas así a Fonsi. “Adamari eres preciosa y Dios te mandó un esposo espectacular y alto los enanos no sirven”, “Eso es una prueba de que no olvida a Luis Fonsi”, “esta señora @adamarilopez no tiene un solo mínimo de respeto por el tontito de su marido @tonicosta4 le gusta faltarle el respeto a la esposa de @luisfonsi la señora @aguedalopez21 que ella sí es una dama en toda la extensión de la palabra le falta el respeto a su pareja”, “cada día me convence que no merece a Toni”.

Como se recordará esta no es la primera vez que Adamari hace una broma relacionada con su exmarido, pues en una ocasión participó en un divertido karaoke interpretando Despacito y después con una aplicación cantó Échame la Culpa.