Algunos le dijeron que parecía embarazada, otros le aconsejaron que cambiara de diseñador, y muchos más simplemente le reclamaron que era horrible su vestido. Adamari López fue víctima de crueles comentarios de parte de los fans de Un Nuevo Día.

Fue a través de las redes sociales oficiales del matutino de Telemundo, donde toda la controversia comenzó, cuando ellos mismos compartieron una imagen de la querida conductora junto a Héctor Sandarti, Rashel Díaz y Arturo Carmona, sin embargo Adamari fue la única que salió mal librada.

Los comentarios fueron despiadados: “Feo vestido de Adamari, como siempre”, “Ese vestido Adamari nooooo, está bello pero muy suelto para ti, luces lo que ahora no estás”, “Diosssssss quien viste a Adamari…no la ama”, “Horrible como le quedan los vestidos a estas dos mujeres”, “Porqueeeé te hacen esoooo???? Si tú eres linda y te viste muy mal”, “¡EN LA MAYE! ALGUIEN SE TRAGÓ UNA SANDIA JAJAJAJAJA”.

Y las críticas siguieron: “No se quitó la pijama Adamari!”, “Qué pasó ahí con Adamari camisón de dormir y la otra muy abajo los pechos”, “Ese vestido está muy feo no te luce es muy ancho tú eres bella con ropa talladas”, “Ada así te miras muy gordita te admiro y quiero pero no te queda ese tipo de ropa eres joven y bonita sácale provecho”, “Ese vestido la la verdad parece que está embarazada”, “ay chaparrita hoy sí estás horrible PARECE pijama, bata de baño oh qué caraj… es eso eres la payasa del grupo”, “Por Dios mija horrible tu vestido”, “Es muy cierto Adamari es una mujer hermosa pero la visten tan feo, porque no se dan cuenta de eso? Por favor que alguien le diga que es urgente que cambie a la persona que la viste”.

Pero los fans de Adamari no dejaron pasar la oportunidad para defenderla: “No importa la envoltura. Sino lo que hay dentro un lindo corazón con bellos sentimientos y con la fuerza para seguir luchando eso es más importante… hay muchas personas que la apariencia asombra pero por dentro son unas personas tan pobres y una gran baja autoestima y para llenar su ego hacen críticas no agradables sin saber el daño que causa”.

Incluso algunos dijeron que lucía hermosa: “Ada preciosa siempre… oídos sordos a las envidiosas que se creen que la belleza no es más que cuerpo y cara .. un beso”, “Qué triste ver a mujeres, criticar a otras mujeres”, “Es increíble el veneno de la gente. Dejen a ese ser humano en paz. A lo mejor aquí hay muchas que el clóset lo tienen vacío, mucho peor no son felices con sus parejas, muchas otras que no la valoran y otras tantas que ni la casa la limpian por estar aquí destilando Veneno. Tenemos que ser objetivos tantas cosas malas pasando en el mundo, cosas realmente importante y ustedes preocupándose por la forma de vestir de una persona. Nos estamos manejando mal, muy mal”.

Para muchos con ese vestido regresó a los vestidos que no gustan a sus fans: “Sí, había mejorado, pero de nuevo la están vistiendo muy feo”, “Adamari me encanta y es muy linda. Pero viste muy feo para mi gusto. No se quien la viste. Lo que veo es que a las demás las visten muy bien, por ejemplo a la venenosa la visten muy bien y ella es bajita también. No se qué pasa”, “Tan linda Ada ….pero ese vestido no le favorece….el blanco es un poco complicado de llevar….”, “Adamari está embarazada nuevamente o es el vestido?”, “Ada USA faja para ocultar ese barrigónnnn”, “Parece mujer embarazada 🤰 bueno eso es lo que me parece a mí”.

Esta acción contrasta con los piropos que se había llevado la bella boricua hace unos días. Y es que tras recibir duras críticas por su peso de parte del conductor de Univisión, Adamari López dejó con la boca abierta a un gran número de fanáticos al mostrar su cuerpo con una delgadez que pocos se imaginarían.

La boricua arrancó el año arrebatando suspiros de sus fans, pues cada vez luce una imagen más estilizada.

En esta ocasión, Adamari López acudió a los estudios de ‘Un Nuevo Día‘ vistiendo un jumpsuit gris largo, un tanto acampanado de las piernas y ajustado de la cintura.

Además, el atuendo fue rematado por unos detalles en los costados que resaltaron el cuerpo de la conductora.

Asimismo, Adamari hizo lo suyo al lucir radiante de su rostro con un bello maquillaje y peinado que exaltaban su belleza.

En las fotografías que fueron publicadas en la cuenta de Instagram de la presentadora se le puede ver muy sonriente en compañía de sus colegas y los actores que protagonizarán la serie ‘Jugar con fuego’, la cual fueron a promocionar al matutino conducido por Rashel Díaz, Héctor Sandarti, Marco Antonio Regil y la hermosa boricua.

En menos de dos horas de haberse publicado, las imágenes alcanzaron la escandalosa cantidad de 77 mil ‘Me gusta’. Más de 600 ‘Likes’ por minuto.

De igual forma, los comentarios por parte de los seguidores de Adamari no tardaron en señalar lo bien que se veía.

“Vístete así siempre. Te ves tan bonita. La ropa ajustada te queda super bien, dejas ver tu figura y te ves bella”, “Ella está muy hermosa”, “Estás bien bonita y flaca. Te queda bien esa ropa ajustada. Usa ese estilo que va más contigo”, “Está super delgada”, “La ropa entallada te queda espectacular”, “Qué bonita te ves y estás super delgada, y lo importante, sana para cuidar de ti y de tu familia”, comenzaron escribiéndole a la esposa de Toni Costa.

