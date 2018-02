A unos días de que Adamari López se comprometiera públicamente a través de un video compartido por su compañera Rashel Díaz en la cuenta oficial del programa ‘Un Nuevo Día’ para llevar una vida más sana a base de un estricto régimen de ejercicio, la puertorriqueña ha desilusionado a propios y extraños con su falta de compromiso.

Sólo tres días fueron los que asistió a entrenar la expareja de Luis Fonsi y fue precisamente su compañera de conducción Rashel Díaz la que terminó exhibiéndola en las redes sociales: “Hoy Adamari López me abandonó y no fue a entrenar conmigo, así que me tocó hacer los ejercicios sola en Onix Signature Gym y estuvo ¡súper fuerte! Pero lo logré”, informó la periodista cubana.

En un video de Instagram se puede ver que Díaz puso toda su entrega a cumplir con los ejercicios, por lo que comentó: “La rutina que me colocó César Alfonzo consistía en trabajar cuádriceps, bíceps, femoral, pantorrillas, glúteos y abdominales. Sí, después de todo eso sigo viva así que tranquilos”.

Pero la conductora de Telemundo no fue la única decepcionada por la falta de disciplina de Adamari, pues en el video se pueden leer muchos comentarios de desilusión que expresaron los usuarios: “Bueno por ti! Dale! La señora Loópez prefiere seguir dando de qué hablar con su desmedido sobrepeso. Cada quien muere como quiere y que lo entierren parado. Bravo por ti!”, “Sigue adelante Rashel, quiero mucho a Adamari desde siempre pero veo que ella no tiene ningún interés en ese reto, ella se resignó estar así, es muy linda e inteligente pero la TV es imagen”.

Hasta con Tony Costa, marido de Adamari se metieron los usuarios: “No me extraña, eso se esperaba. Ella ni porque tiene un marido que es instructor de zumba se pone las pilas. Allá ella, después que no se queje cuando la critiquen todo el tiempo. Pienso que siendo una figura pública debería cuidar más su apariencia”, “Pues ni por el marido joven que tiene se motiva. Debería de poner atención a eso Adamari”, expresaron fanáticos en la publicación.

Y otros comentarios fueron para atacar a Rashel por haberla expuesto en su falta de compromiso: “Ese comentario fue muy fuera de lugar. Sabe cómo la gente está pendiente del físico de Adamari. Parecería que lo hizo con toda la intención de generar esto mismo que se creó”, “Venenosa eres, primero echas tu veneno y luego escondes tu mala intención. No tenías que decir nada mala amiga. Ada se fue de vacaciones con su esposo e hija y estaba ocupada, pero era mas fácil criticarla ¿verdad?.