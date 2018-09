Festejando una exitosa trayectoria de 4o años en la televisión, la presentadora de Un Nuevo Día Adamari López se confesó sobre su verdadero estado civil, durante una entrevista con su colega y amiga María Celeste Arrarás.

La presentadora de Al Rojo Vivo comenzó la entrevista haciendo una gran introducción a la también actriz, que comenzó su carrera en el medio del espectáculo con tan solo seis años de edad.

En cuanto al tema de su unión con su actual pareja, el bailarín español Toni Costa, la presentadora de Telemundo comenzó diciendo: “Hay mucha gente por ahí que dice que me he casado con Toni (Costa), eh no, de momento no estamos casados”.

TE PUEDE INTERESAR: Chiqui Delgado impacta al mostrarse portando un vestido con transparencias (FOTO)



A pesar de confirmar que no se ha casado con el padre de su pequeña y adorable hija Alaïa, Adamari confesó que mantiene con su pareja una gran promesa.

“Tenemos la promesa de seguir enamorándonos y de seguir unidos en amor, siempre que haya armonía, amor, entendimiento y diálogo entre nosotros, nuestro amor estará por siempre”.

¿Se casó Adamari López?

Adamari ratificó lo que Toni Costa compartió en redes sociales hace semanas, cuando comenzaron a bombardearlo con preguntas respecto a su boda y por qué no daba el siguiente paso en su relación.

“Tenemos una hija preciosa a la cual sacar a delante, así que vamos a estar unidos”, pero aclaró: “Matrimonio no ha habido todavía”.

Para finalizar añadió: “Y sobre la idea (del matrimonio) sí pienso que en algún momento se podrá dar, pero por el momento no”.

Los comentarios en las redes sociales felicitando a Adamari López por sus 40 años de trayectoria no se hicieron esperar.

“Que cumplas muchos más, felicidades”, “mi bella muñeca”, “hermosa muchas felicidades y que sigas cumpliendo muchos años en lo que más te apasiona, que es en la televisión”, “un fuerte abrazo virtual”, “eres una gran guerrera y un ejemplo a seguir”.