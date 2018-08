Con la boca abierta dejó Adamari López a Marco Antonio Regil, cuando le preguntó si “le funciona todo bien”, atribuyéndolo a una posible razón por la que el conductor aún no se casa.

Pero no se trató de una falta de respeto de la boricua hacia el presentador mexicano, sino de un sketch en el que Adamari personificó a una tierna viejecita, aunque un tanto indiscreta.

Inmersa en su personaje de abuelita, Adamari se dispuso a aconsejar a Marco Antonio en cuestión de amores, ya que él le preguntó si ella creía que algún día se casará.

Todo quedó grabado en un cómico video, que fue compartido desde la cuenta de Instagram del programa de la cadena hispana Telemundo.

En pocas horas el video titulado “La viejita Adamari López le da consejos de amor a Marco Antonio Regil”, superó por mucho las 65 mil reproducciones.

En el filme se aprecia a Marco Antonio preguntando a la viejita: “Abuela ¿usted cree que yo me vaya a casar?”, a lo que Adamari respondió con otra pregunta: “¿Le funciona todo bien?”.

Adamari le hace pregunta incómoda a Regil

Un asombrado Regil contestó: “A mí me funciona todo bien”, siendo abruptamente interrumpido por otra pregunta de Adamari: “Y ¿por qué no se casa?”

La presentadora boricua muy en su personaje agregó: “Eso no le funciona bien si no se casa, tiene que tener un compromiso mayor”.

Regil no quiso quedarse con la duda sobre la vida amorosa de la abuela, por lo que preguntó: “¿Usted tiene quien le..? “, rápidamente Adamari respondió “quien me cuchiplache, sí tengo, Adantito me cuchiplancha”.

No pasó mucho tiempo para que las reacciones al divertido video aparecieran: “Muy bueno, los amo a este par”, “no puedo parar de reír muchachos, se la volaron”, “qué risa, me hicieron el día”, “Un Nuevo Día siempre son buenos días con esta pareja”, “me encanta que Marco le sigue la corriente, me gustaría que pusieran algún segmento de comedia con ellos dos”.

Inclusive, no faltó quien se apuntara para sacar a Marco Antonio de la soltería: “Falta de confianza Marco, pon la fecha y nos casamos pero ya”, “aquí esperando mi Marco para poner fecha a nuestra boda, tan guapote, culto y elegante”, “no se hable más, yo me apunto mi querido Regil, tú dirás cuándo y dónde”.