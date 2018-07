Lego de que Aracely Arámbula y Chiquis Rivera subieran la temperatura de Instagram al mostrase en ajustados leggings, Adamari López les hizo la competencia.

La presentadora de ‘Un Nuevo Día‘ entró al quite en la sensual tendencia al compartir con sus seguidores un video en donde aparece ejercitándose.

El video donde aparece Adamari ejecutando su ardua rutina de ejercicios fue titulado como: “Dándole duro en el gimnasio”.

TE PUEDE INTERESAR: Esposo de Bárbara Bermudo la expone en traje de baño (FOTO)

Durante el filme se ve a López sudando ‘la gota gorda’ con unas repeticiones de mancuernas y algunas lagartijas.

Pero lo que enloqueció a su más de tres millones de seguidores, fue que la boricua apareció en unos ajustados leggins que dejaban al descubierto sus ‘encantos’.

El video de Adamari se lanzó a tan solo unos días de que Aracely Arámbula también compartiera unos videos donde aparece la mexicana haciendo ejercicio.

Y es que la actriz lució una escultural figura en ajustados leggins y en un top escotado con el que mostró su secreto para mantener su trasero firme y duro.

“Mi Arafamilia bella, cuesta mucho tener disciplina en plenas vacaciones de los niños y sobre todo mantener una sana alimentación, créanme que me cuesta mucho hacerlo”, escribió la mexicana en el video.

Pero no solo Arámbula, también Chiquis causó sensación al bailar con unos coloridos leggins el #ChonaChallenge.

En el video compartido en su cuenta de Instagram, la hija mayor de Jenni Rivera se unió al reto que consiste en que la persona se baja de un auto en movimiento para bailar al ritmo de “La Chona”, tema de los Tucanes de Tijuana.

En ajustados leggins Adamari López alborota las redes

Pero sin duda adamari fue la que ha causado más revuelo, y prueba de ellos son los cientos de comentarios que le hacen a la ‘chaparrita’.

Entre los cumplidos se lee: “Mi Dios te ves hermosa”, “eres hermosa pero con eso te verás mejor si se puede”, “tienes una cara y cuerpo preciosos”, “estas encantadora mi chaparrita”, “eres muy sensual así como estás”.

Por otro lado la motivación no pudo faltar: “Vamos chaparrita tú puedes”, “dale mi corazón que tú puedes y se está viendo el sacrificio”, “yo sé que lo vas a lograr Ada”, “sigue persiguiendo tus metas bonita”.

Inclusive algunos de sus seguidores confesaron que el esfuerzo de la puertorriqueña les ha servido como inspiración.

Se lee en los comentarios: “Divina me motivas”, “gracias por compartir estos videos, me inspira mucho saber que no soy la única”, “mujer gracias a ti entendí que no necesito ser una Barbie soy maravillosa como Dios me hizo”, “tu entusiasmo es una gran motivación para muchas de nosotras”.

Pero no todo fueron cumplidos, le preguntaron si su esposo Toni Costa imparte zumba, cuál es la razón por la que él no la ayuda.

Le comentaron: “¿Por qué no haces zumba con tu marido ?”, “¿Y zumba?”, “tu marido te debe de darte clases para adelgazar”, “él podría ayudarla a bajar de peso , que pongan una habitación sin aire y a sudar”, “haz zumba con tu marido”.

ES TENDENCIA: