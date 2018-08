Adal Ramones y Karla de la Mora festejan aniversario en redes

Adal Ramones y Karla de la Mora festejan su primer aniversario de bodas y no reparan en compartir su felicidad en redes sociales.

El conductor de Tv Azteca compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de la pareja el día de su boda alimentando unas jirafas en el Africam Safari de Puebla.

“Hoy hace un año- Gracias a Dios por haberla encontrado sin buscarla. Amén. No hace falta escribir un discurso, lo que habla mi corazón ya de lo dije a ella. Gracias a todos por sus buenos deseos”, escribió Ramones.

El mensaje lleva hasta el momento 32,638 “likes” y una variedad de comentarios, hasta en inglés, “Such a cool wedding photo, congratulations!”, escribió una de las seguidoras.

El famoso presentador compartió en Twitter el video conmemorativo de la boda en el que se muestran detalles como los nombres de los novios grabados en el saco de él y cómo la familia los apoyó durante los momentos previos al gran festejo.

“Unas pocas escenas de este día hace un año. # weddingday Se las dejo con mucho cariño. GRACIAS por sus buenos deseos. Abrazo grande a todos!”, escribió Ramones.

Hace tres meses agencia Reforma informó que Adal Ramones aseguró que está más que listo para ser padre… ¡por tercera vez!

Tras su matrimonio con Karla de la Mora, el comediante compartió su ilusión por ampliar su familia.

“Queremos, ojalá, este año, ser papás, mis hijos (Diego y Paola) quieren un hermano o hermana, estamos muy contentos.

“Siempre quise tener más hijos, pero no se pudo con la mamá de mis hijos (Gabriela Valencia) por otras circunstancias y aquí dije ‘es la oportunidad de hacerlo’. Aparte, me casé con una hermosa mujer que es todo corazón y que no tiene hijos”, afirmó Ramones en entrevista con Reforma.

Incluso, la maternidad fue un acuerdo al que llegó De la Mora con el conductor, desde que comenzaron a andar en 2015.

“Cuando ya comenzamos a clavarnos Karla me dijo: ‘a ver, yo no quiero sentir una decepción, desde ahorita te digo, si llega a más esta relación ¿querrás ser papá?’, me preguntó y yo le dije que sí, claro, dije: ‘con una mamá como tú, claro que sí'”, compartió Adal.

Unas pocas escenas de este día hace un año. #weddingday

Se las dejo con mucho cariño. GRACIAS por sus buenos deseos. Abrazo grande a todos! ❤️ Primer aniversario con mi bella @kadelamora

@gabydlmb @paolaramones @africamsafaripuebla @blackestudiosmx @arturogonzalezv pic.twitter.com/p63rPyK91W — Adal Ramones (@AdalRamones) August 5, 2018

Añadió que, a sus 56 años, tiene la energía suficiente para recibir a un nuevo bebé.

“Todavía tengo muchas fuerzas. Fui una persona muy sana, nunca le entré a cosas raras, yo todavía estuve unas semanas en la playa con mi hijo, subía y bajaba el tobogán con él.

“Sí estoy preparado, pero bueno la misma fuerza que tenía como cuando crié a Paola hace 17 años no es la misma”.

Adal tuvo ayer su primera participación oficial en un programa de TV Azteca, pues acudió a La Resolana, con “El Capi” Pérez.