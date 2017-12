El conductor mexicano Adal Ramones rompió el silencio y habló por primera vez del acoso sexual que sufrió.

Lo que era un secreto a voces entre los medios de comunicación mexicanos, fue confirmado por el actor durante una entrevista con el programa Ventaneando, en la cual aseguró haber sufrido acoso sexual por parte de una seguidora.

Al parecer todo comenzó con las muestras de afecto de cualquier otra seguidora, pero con el paso del tiempo se fue transformando en un amor enfermizo, hasta el grado que el regiomontano llegó a temer por su vida, según el portal de Univisión Entretenimiento.



Ramones, quien fuera el conductor estelar del talk show “Otro Rollo”, contó que la situación llegó a provocarle problemas en su relación amorosa: “Esta mujer empezó a llamarme por teléfono y dejarme mensajes eróticos, mismos que incomodaron a mi novia porque eran mensajes en donde señala que me tendría en su cama”.



Adal también compartió cómo fue el acoso que sufrió por parte de la mujer: “De repente me hablaba y me decía que me estaba viendo, asistía a los programas que hacía y se enteraba de cosas que solo pasaban en la producción, eso me empezó a dar miedo, así que le pedí que me dejara de buscar y ella me amenazó con que se iba quitar la vida, así que decidí desengancharme de ella”.

Tiempo después, el presentador se enteró que la mujer había intentado quitarse la vida durante una crisis y que estuvo internada en una clínica, donde aseguraron que padecía un serio problema, el cual la hacía que actuar de esa manera.



Para concluir, Ramones, quien el pasado cinco de agosto contrajo nupcias con Karla de la Mora en un parque tipo safari ubicado en la ciudad de Puebla, agregó: “Claro que me daría miedo, es muy feo pasar una situación así, luego en redes me pasan cosas y me da miedo”.