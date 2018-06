Una nueva polémica se hace presente en el universo de Instagram, en esta ocasión señalan a Lili Estefan y Raúl de Molina de burlarse de Claudia Galván.

Durante la emisión del miércoles de ‘El Gordo y La Flaca‘ presentaron una entrevista con la ex de Lorenzo Méndez sin imaginar lo que desataría en redes.

Galván reveló que decidió trabajar como bailarina exótica para sacar adelante a sus tres hijos y “no sentir vergüenza”.

Las acusaciones hacia los presentadores se desataron porque según los usuarios usuarios, Estefan y Molina asumieron una actitud “burlesca” hacia Galván.

Acusan de imparciales a Lili Estefan y Raúl de Molina

“Ustedes cuando digan la noticia sobre de ella deberían ser más profesionales se nota en su cara la risa y burlescos que son”, ” todos sabemos que ustedes prefieren a Chiquis pero ustedes están para dar noticias de farándula no para tomar lados”, “si ella se encuera para dar de comer a sus hijos a nadie le debería afectar”,les comentaron.

Para otro indignado usuario, la postura de los conductores resulta incongruente comparándola con casos similares.

“Ustedes en el programa la critican (a Claudia) pero alaban a todos esas “actrices” que salen en la revista H o en Playboy hasta las promueven”, se lee en los comentarios.

Inclusive les advirtieron que no deben de juzgar, pues la vida da muchas vueltas.

“Raúl no escupas para arriba si no quieres que te caiga en el hocico, recuerda que tienes hija, tú no sabes si ella te vaya a salir con que quiere ser una estrella porno, tú también Lili déjate de chin…. por eso te cambió tu marido has de ser una aburrida en la cama par de viejas admiradas”, les escribió el molesto usuario.

Se desahoga ex de Lorenzo Méndez

Claudia Galván continúa defendiendo su postura de exigirle más dinero por la manutención de la hija que tienen en común al cantante Lorenzo Méndez, escenario que además de llevarla a una rivalidad con Chiquis Rivera, por la relación que existe entre los famosos, dejó al descubierto su trabajo como stripper.

Sin embargo, a pesar de sentirse orgullosa por la labor que realiza para solventar los gastos de sus hijos, Galván relató entre lágrimas al programa “El Gordo y La Flaca” el difícil momento en que decidió dedicarse a este oficio.

“Mi niño tenía nueve meses y no tenía dinero para comprarle zapatos, (…) era octubre y ya había crecido, la ropita que había agarrado del baby shower ya no le quedaba. (…) y no podía comprarle a mi niño unos zapatos de 60 dólares (poco más de mil pesos). Entonces una amiga me dijo: ‘¿qué haces viviendo así Claudia? Yo trabajo aquí, vas a estar bien, vas a estar mejor. Y lo hice y me acuerdo que en mi primera noche hice 1,200 dólares (casi 24 mil pesos)”, contó.

A pesar de las críticas, Claudia defiende su labor, pues asegura que trabajando únicamente dos días a la semana gana entre 1,500 y 2,000 dólares por noche (casi 40 mil pesos), condición que le permite mantener a sus retoños y pasar más tiempo con ellos.

“Sus padres no están y si no van a tener padre, van a tener mucha madre, entonces yo por eso me sacrifico de estar con ellos en el día como una (ama de casa) y en la noche me voy trabajo, hago mi dinerito, me regreso y (todas las cuentas) pagadas a tiempo, casa, hogar, comida, entonces todo mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer por su familia”, aseguró.

Finalmente, se comentó en la emisión que la ex de Méndez explicó que antes de esto, ella laboraba en una tienda de celulares, pero sus ingresos no le alcanzaban para mantener a su familia.

