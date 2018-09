View this post on Instagram

Ok princesa!!! Acepto tu critica, pero estas un poco confundida con los términos… TANTITO…. 1- la moda es innovación por eso se llama moda. Cuando es “inspiración” es una forma educada de decir “se me acabaron las ideas es tiempo de copiar” 2- las tendencias están creadas por la industria de la moda para que la gente consuma y consuma y consuma aunque no les quede lo que compren… 3- si #jlo se pone un vestido, es porque lo ama, lo siente, se mira al espejo y ella misma se enamora de ella; si no, ella no se lo pone, eso se llama “estilo” ella tiene su estilo muy claro, PERO cuando otra persona se pone el mismo vestido que Jlo uso, lo que está haciendo es copiando a alguien; y eso nunca funciona! Porque ese no es su estilo… 4- sobre “seguir las tendencias”. Creo que ya te expliqué que eran las tendencias, así que mi consejo es que sigas tu estilo, que fomentes tu imagen! El estilo es la identidad de tu imagen!!!! PS; Amo a Jlo por eso hablo mucho de ella; no estoy enfadado contigo por eso no te blokee!!!; Yo hablo de moda, de estilo, de tendencias, de belleza de mil cosas … pero tengo clara la diferencia entre todas… un abrabo!