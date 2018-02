Esta vez a Raúl de Molina se le ‘fue la mano’. Y es que en pleno Día del Amor y la Amistad, ‘El Gordo’ hizo comentarios en contra de Clarissa Molina, los cuales causaron enojo e indignación entre sus seguidores.

Todo comenzó cuando le preguntaron a Clarissa quién le regaló unas rosas rojas por San Valentín y ella respondió: “Ni pensaba que iba a recibir flores, así que muchas gracias, alguien me las envió, yo creo que es la misma persona que me envió flores el año pasado, si no me equivoco es un seguidor que se llama Rogelio Chávez, muchas gracias por estas flores están bellísimas, le va a dar vida a mi escritorio”.

Sin embargo al querer regalar una de esas flores a ‘El Gordo’ él le dijo en tono serio: “Gracias, (pero) yo te la devuelvo porque esas (rosas) te las regaló tu querido”. A lo que Clarissa respondió: “no es mi querido, es un seguidor”.

Por lo que Raúl contestó en tono sarcástico: “¿Un seguidor? ¿Un admirador? Claro, porque si no es pelotero y no tiene dinero, ella no le hace caso. ¡Qué va! Las mujeres son… yo no las entiendo. No, no todas las mujeres, las mujeres como ella que quieren basquetbolistas, esto, lo otro…”, señaló el conductor dando a entender que es solo tiene interés en ciertas personas.

Clarissa por su parte reaccionó muy molesta y le aclaró: “El hecho de que tú pienses así de las mujeres no quiere decir que todas las mujeres sean iguales. ¿Ok?”.

Por su parte De Molina al notar la molestia de Clarissa quiso enmendar su error y le dijo: “Tú lo que necesitas es un hombre bueno Clarissa, no tiene que ser millonario, sino un hombre bueno que te quiera, pero cuidado engordes porque después te deja”.

Y aunque al final sonrieron los dos, los usuarios le reclamaron al conductor de Univisión su atrevimiento: “Irrespetuoso y mal educado, pobre de su hija, mejor que ni opine y se meta la lengua donde no le da el sol y tu muchacha date a respetar”, “Que ofensivo el Raúl. Y Clarissa no se veía muy contenta con las flores que digamos”, “Clarissa debería quejarse con recursos humanos. Debe de haber respeto entre compañeros de trabajo. Si ella no le pone un hasta aquí, después será demasiado tarde”, “Niña saca tiempo para darte a respetar. Que pobre opinión tiene este señor de ti, digo si se le puede llamar señor. Y después tan irónico y tú tan … permitirle que te hable así”, “Mira Raúl no te pases hiciste”.