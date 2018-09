Con el anuncio del próximo estreno en México de la miniserie biográfica acerca del asesinato de la cantante Selena, la cual está basada en un libro escrito por María Celeste Arrarás, la comunicadora de Telemundo no solo recibió gran cantidad de felicitaciones, sino también fuertes acusaciones.

El libro titulado “El secreto de Selena” es el trabajo de la periodista que fue adaptado para la serie que contará con el mismo nombre.

El anuncio del estreno de la serie el próximo 23 de septiembre en todo México por la señal de TNT, fue hecho por la presentadora de Al Rojo Vivo mediante su cuenta de Instagram.

En la publicación de Arrarás se lee: “Anoche fue la premier en México de ‘El Secreto de Selena’, la esperada miniserie basada en mi libro que cuenta todo en torno al asesinato de la querida cantante y que verán en unos meses en Telemundo”.

María Celeste Arrarás se enfrenta a las críticas

La producción ha generado entre algunos seguidores de la presentadora gran expectativa: “He estado esperando esta serie desde que se anunció, qué maravilloso”, “ya quiero verla”, “ay no me aguanto por verla”, “ya estoy loca por verla”.

Pero no faltó quien considerara que María Celeste solo lo hace por dinero.

“Qué triste decepcionarse de personas que lo que buscan es el dinero sin importar el dolor de familias que le han sido arrebatadas el amor de una hija, tienen que ensuciar su nombre, ya que no lo hizo en vida, buscar el testimonio de una loca que no le importó quitarle la vida a quien le ayudó tanto, no tienen perdón, ojalá nunca pases por esto, nunca ensucien tu nombre, nunca te persigan a ti ni a tu familia, para saber según tú los secretos ocultos, porque seguro que debes de tenerlos”.

Acusación ante la cual María Celeste respondió: “Te invito a que la veas y después compartas tu opinión. Verás que su memoria es cuidada y respetada a través de la serie”.

Aunque las acusaciones no pararon ahí: “Te admiro mucho, pero no entiendo por qué no dejan a la pobre Selena descansar en paz, todo esto se trata de sacarle dinero hasta después de muerta. Los padres iguales que los de Michael Jackson, el viudo y ahora esto, qué horrible”.

En vez de perder la cordura, la originaria de Puerto Rico respondió sensatamente: “Es una mini serie reveladora sobre qué pasó en los meses previos a su muerte que llevó a su vil asesinato. Habla sobre la investigación en torno al crimen y el juicio en el que pasaron muchas cosas”.