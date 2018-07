Lupillo Rivera no ‘perdona’ a El Gordo y la Flaca, al grado que cometió una indiscreción con una de sus reporteras y ahora el elenco del programa de Univisión, encabezados por Lili Estefan, le han pedido al ‘Toro del Corrido’ que se disculpe.

Y es que Lupillo, cegado por el coraje tras las críticas que ha recibido tras una serie de comentarios que realizó en la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca, publicó en esa red social el teléfono de la reportera María Hurtado..

Todo comenzó cuando Lupillo Rivera asistió a la premier de una película, acompañado de una mujer.

En un principio, el llamado ‘Toro del Corrido’ concedió una serie de entrevistas con la mejor de las disposiciones.

En una de ellas, se le preguntó acerca de su acompañante.

A lo que Lupillo Rivera respondió que se trataba de una amiga y comenzaron a bromear con la reportera al respecto.

Todo se llevó a cabo sin que hubiera enojos por alguna de las partes.

Sin embargo, lo que detonó el enojo del intérprete fue una publicación por parte del Instagram de El Gordo y La Flaca, en la que escribieron: “¡OMG!, Lupillo Rivera llega agarradito de la mano de su novia Shirley al estreno de la película Equalizer. Ya verán lo que nos dijo mañana con María Hurtado”.

Ante lo cual, el cantante reaccionó comentando que eso era totalmente falso.

Lupillo Rivera aclara lo sucedido con reportera de Univisión

“Esto es totalmente FALSO… es triste cómo este medio ha tratado de hacerme ver mal con mi público…”, comentó Rivera.

De igual manera, arremetió contra la reportera.

“María Hurtado, pon notas verdaderas. No nada más trates de vender la nota”.

Y finalizó el comentario aclarando la relación que tiene con la mujer que lo acompañó al estreno de la película: “Ella es la misma amiga de siempre, y si la agarro de la mano es porque así es nuestra amistad”, comentó Lupillo.

Esta serie de comentarios los hizo públicos ‘el Toro del Corrido’ mediante su cuenta de Instagram.

Asimismo, la publicación fue acompañada de un contundente mensaje: “Nota FALSA de María Hurtado de ‘El Gordo y La Flaca’… qué vergüenza de medio, la verdad”, escribió Rivera.

Además aprovechó el espacio para seguir publicando mensajes con respecto a lo sucedido.

En otro post, el cantante subió una captura de pantalla en donde argumenta que la cuenta del programa lo había bloqueado.

“Sigo siendo un caballero con toda la prensa, siempre los he atendido y dado entrevistas, pero no porque soy caballero y no digo nada, toman ventaja de eso y no es correcto…. aquí la Señora Mayeli no tiene nada que ver. Déjenla en paz por favor”, menciona Lupillo.

Por último, hizo público un nuevo mensaje en el que menciona que en otra página de Internet pueden escuchar su versión de los hechos.

Piden que Lupillo Rivera se disculpe y terminan atacando a Lili

Sin embargo, los hechos no quedaron ahí. La cuenta de Instagram de ‘El Gordo y La Flaca‘ hizo públicos una serie de videos que hablan del suceso.

Mediante sus Instagram Stories, El Gordo y La Flaca comentó: “Lupillo Rivera se molestó y publicó el celular de nuestra reportera, por eso bloqueamos los comentarios”.

Además el audio fue acompañado de una imagen que evidencia lo sucedido.

“Este es el número de María Hurtado (se omitió el número por seguridad de la reportera), esta es la única forma de poder defenderme contra esta gente. No es correcto pero cuando no tienes opción te hacen llegar a los extremos”, argumentó supuestamente Lupillo.

En el programa Lili Estefan, Carlos Calderón y Tania Charry hablaron de lo sucedido y coincidieron en que lo mejor era que Lupillo se disculpara con María Hurtado, por haber hecho ese comentario.

“Por muy enojado que estés y muy ‘enchilado’ y muy molesto, no publicas el teléfono de una profesional como María Hurtado”, dijo Carlos Calderón, lo cual fue secundado por Lili Estefan.

“María Hurtado no tiene nada que ver”, defendió Lili a su reportera.

“Yo no soy nadie para decirlo, pero yo creo que un caballero debería de disculparse de haber hecho eso”, recalcó Carlos Calderón, a lo que Lili agregó: “Total”.

Pero los seguidores del programa en redes, comenzaron a arremeter en contra de la conductora.

“Lili Estefan, ¿cuál fue el motivo de tu divorcio? Pero con lujo de detalles. Nos gustaría saber. ¿Qué dicen? Ya dejen en paz a Lupillo un ratito, hombre. Está divorciado y tiene derecho a rehacer su vida”, escribió un usuario.

“Ya dejen a Lupillo en paz. Es un hombre soltero y puede andar con quien él quiera. Mejor cuenten el chisme de Lili Estefan de su divorcio”, agregó alguien más.

“Ay, se pasaron con Lupillo. Es su vida, así como pidieron respeto para Lili Estefan, así mismo dénselo a él”, opinó otro usuario de la red social.