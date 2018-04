La exconductora de Telemundo Ana María Canseco no tuvo compasión por su antigua empresa y se burló de un terrible error que ocurrió durante la entrega de los premios Billboard Latinos 2018.

Fue esta noche cuando se llevó a cabo la ceremonia que reunió a las estrellas de la música latina, quienes desafiaron las altas temperaturas registradas en Las Vegas para asistir al magno evento.

Todo iba bien hasta que a los quince minutos de empezar su transmisión el audio se fue. En el escenario se encontraban Aracely Arámbula y Eugenio Derbez anunciando a los primeros ganadores: Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Como si no fuera suficiente se escuchó a la producción tratando de corregir el problema, mientras algunos pedían que le dieran otro micrófono a Fonsi.

El incidente no pasó desapercibido para muchos, entre ellos Ana María Canseco quien en sus redes sociales lamentó el hecho, aunque muchos de sus fans lo notaron como burla.

“Lo siento mucho por toda la gente que trabajó muy duro en la producción de @billboard2018_ y que una falla técnica empañara este fabuloso show…”, escribió la mexicana en su Instagram.

En el video que ella misma compartió se escucha que Ana María Canseco narra lo que ocurre: “Siguen y no hay micrófono… ¿Y el micrófono?… gracias Marco”.

No se lo perdonan

Pero sus fans lo interpretaron como burla: “Estás ardida Anita ….. luces mejor (callada) eso pasa en cualquier cadena”, “Muy mal Ana, que porque ya no estés en Telemundo hagas ese comentario en las redes sociales”, “Te quedó muy feo la burla, Ana María. Que lo haga uno de nosotros no pasa nada… en ti se ve muy mal, te notas ardida. Me caes muy bien, no caigas en esas bajezas, pierdes mucho… sorry!”.

Y otros criticaron su ética: “te admiro por tu profesionalismo y trayectoria pero sonó anti ético esa publicación, me pareció muy inmaduro de tu parte…si apenas tienes días que saliste de Telemundo”, “ay Ana eso suena muy mal de tu parte tu trabajaste para Telemundo… todo puede pasar en un programa en vivo”, “Me pareció algo fuera de lugar que @anamariacanseco.. hiciera esta publicación más ella resaltando esta falla..”.