Actriz Vanessa Bauche: “Me dijeron que me iban a recoger en partes” (VIDEOS)

Vanessa Bauche, la actriz, conductora, productora, escritora y cantante mexicana, reveló en una entrevista la amenza de muerte que sufrió por uno de sus trabajos.

Bauche, quien ha trabajado en 27 largometrajes, 20 obras de teatro, miniseries, telenovelas, radionovelas y teatro cabaret, declaró en una entrevista con el programa de televisión De Primera Mano, Vanessa Bauche relató que por su trabajo en el documental Bajo Juárez recibió una escalofriante amenaza de muerte.

¿La razón? El trabajo de la actriz en Bajo Juárez, influyó a presionar a las autoridades para que terminaran de esclarecer los femicidios en Chihuahua.

Las denuncias de Vanessa Bauche en su trabajo en “Bajo Juarez”

“Tuve dos temas duros; el asesinato de Digna Ochoa, defensora de los derechos humanos, la película la hizo Felipe Casals y nos fue muy bien con ella; interpreté a Digna. También estrenamos Bajo Juárez, pero desafortunadamente tuve amenazas”, comentó la actriz en la entrevista.

La entrevista en “De Primera Mano”

“Me di cuenta que mi forma de colaborar con mi país debería de ser de otra forma, y no de exponerme, México no necesita más mártires. A veces no dimensionamos los riesgos. A veces es peligroso tocar temas tan fuertes”, afirmó Bauche en De Primera Mano.

Entre las películas más importantes de su carrera destacan: Amores perros de Alejandro González Iñárritu, The Three Burials of Melquiades Estrada de Tommy Lee Jones, Las vueltas del citrillo de Felipe Cazals, Digna: hasta el último aliento sobre Digna Ochoa de Felipe Cazals Imitation de Federico Hidalgo, A silent love de Federico Hidalgo, La máscara del Zorro de Martin Campbell, Piedras Verdes de Ángel Flores, El patrullero (Highway Patrolman) de Alex Cox, De la calle de Gerardo Tort, Un embrujo de Carlos Carrera, Al otro lado de Gustavo Loza, y Un año perdido de Gerardo Lara.

