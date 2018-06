Actriz tuvo a hija ‘Frida’ a los 54 años, después de 4 varones (FOTOS)

La modelo, actriz y estrela de reality shows, Brigitte Nielsen dio a luz a su quinto hijo, y su primera hija después de cuatro hijos, a la edad de 54 años. La estrella de Red Sonja confirmó en entrevista con People.com que ella y su esposo, el productor de teevisión, Mattia Dessi, dieron la bienvenida a una bebé de 5 libras y 9 onzas llamada Frida.

“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuestra hermosa hija en nuestras vidas. Ha sido un largo camino, y por eso vale la pena. Nunca hemos estado más enamorados “, dijo la famosa a People.

TE PUEDE INTERESAR: Vidente predice el ganador del Mundial 2018 (VIDEO)

Nielsen solo reveló que estaba embarazada el mes pasado con un mensaje en Instagram mostrando su bulto y la leyenda: “Familia cada vez más grande”.



El día del padre compartió otro mensaje con su esposo diciendo: “serás un gran papá”. Te amo”.

Brigitte Nielsen says she has given birth at age 54 https://t.co/zMrQ20CrVu — NBC New York (@NBCNewYork) June 24, 2018

Nielsen ya tiene cuatro hijos adultos: Raoul Meyer Jnr, 23; Douglas Meyer, 25; Killian Gastineau; 28, y Julian Winding, 34.

TE PUEDE INTERESAR: Copa Mundial Rusia 2018: Cómo ver gratis y en vivo las eliminatorias de la Copa Mundial Rusia 2018

Originalmente nació en Copenhague en 1963, Nielson se hizo un nombre como modelo y trabajó con grandes diseñadores como Versace y Armani.

Find what makes you happy and fight for it ❤️ #love #family pic.twitter.com/JsJmupmJko — Brigitte Nielsen (@brigittenielsen) June 10, 2018

La estrella de 6 pies 1in fue apodada “el Amazonas” por los medios de comunicación estadounidenses e hizo su debut en el cine junto a Arnold Schwarzenegger como una guerrera en la película de 1985 Red Sonja.

Ese mismo año, ella también apareció en Rocky IV como la esposa del némesis protagonista de Rocky Balboa, Ivan Drago, quien fue interpretado por Dolph Lundgren.



Otras películas notables en las que actuó Nielson fueron Beverly Hills Cop II y la película de suspenso Cobra de Stallone.

Últimamente, Nielsen ha hecho varias apariciones en reality shows y en 2012 ganó la versión alemana de I’m A Celebrity … Get Me Out of Here.

ES TENDENCIA