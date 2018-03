La actrix mexicana Adrian Lavat compartió en su cuenta de Instagram un video en el que habla del fuerte dolor que siente debido a que padece fibromialgia, una enfermedad que se caracteriza por un dolor muscular crónico, acompañado de sensación de fatiga y otros síntomas, reportó El Universal.

En el material, la actriz y ex esposa del futbolista Rafael Márquez, agradeció la motivación de sus seguidores.

Lo que la motivó a compartir

“Hacer esos vídeos es parte de vencer mis miedos, hace 200 mil años que no me veía las piernas, menos así de blancas, pero no pienso asolearme”, dijo entre risas.

La actriz de 44 años también mostró el dibujo que le hizo su hija Rafaela. “Ustedes también me inspiran”, finalizó.

Lavat es hija del actor mexicano Jorge Lavat, y sobrina de la también actriz Queta Lavat, presentó en 1999 el programa de televisión A que no te atreves. Fue colaboradora del programa español Channel nº4, de Cuatro, y participó en el programa de monólogos de La Sexta El Club de Flo. Reapareció en televisión dando vida a Laura en la serie de Antena 3, 700 euros, diario secreto de una call girl. En 2014, regresó a las telenovelas con Marido en Alquiler y estaba participó en Tierra de Reyes.

