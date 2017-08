Actriz de Televisa se separa y ya tienen a la supuesta ‘culpable’ (FOTOS)

Hace unos días el cantante Edwin Luna y la actriz de María de Todos los Ángeles, Alma Cero revelaron que se separaron cinco meses después de su boda.

Según el medio El Debate, el rompimiento no sólo se debe a las cargadas agendas de trabajo de los famosos, pues al parecer hay una tercera en discordia, llamada Kimberly Flores.

Con un cuerpazo de tentación que incluye curvas peligrosas y un abdomen de lavadero, la bailarina guatemalteca parece que fue quien se le metió hasta por los ojos al intérprete, aunque hasta ahora no han aclarado nada.

Multimedios aseguró que Edwin y Kimberly han estado intercambiando mensajes amorosos.

En entrevista con el programa Hoy, el cantante de regional mexicano aclaró que se siguen llevando muy bien con Alma Cero, pero que los compromisos laborales impidieron que disfrutaran su amor, que duró tres años y medio.

“Fue más que nada por las carreras, nuestras profesiones tienen caminos muy distintos ya. Siempre se va a extrañar porque fueron tres años y medio de convivir, de hacer muchas locuras, la vida sigue para los dos y seguimos siendo amigos”, aseguró.

El cantante de “Pude Haber Sido Yo” agregó que no tienen prisa por divorciarse.

“No hemos tramitado el divorcio porque no nos urge, no hay prisa por divorciarnos, no es un pleito. Yo no sé si me divorciaré en dos años o tres”.

La actriz de Televisa no ha dado declaraciones.

