Actrices venezolanas Elba Escobar y Flor Núñez se lucen en la comedia ‘Fleco y Lentejuela’

Para Elba Escobar y Flor Núñez, dos primerísimas actrices de Venezuela con cuatro décadas de trayectoria, compartir por primera vez tablas en la comedia musical Fleco y Lentejuela es un sueño hecho realidad, con el cual celebran su amistad y pasión por la actuación y el canto.

Gracias a People Peach Productions, Escobar y Núñez presentarán dos funciones de Fleco y Lentejuela, su divertida adaptación de la obra Noches de satén rígido del dramaturgo venezolano José Gabriel Núñez, el 28 de abril en el Teatro Aurora, en Lawrenceville.

“Es muy hermosa porque es la historia de Obsidiana y Samarkanda, dos prostitutas que ya están viejas, unas madamas que regentaban un burdel venido a menos en un país que se está derrumbando y que, aunque no se habla de política, se siente el derrumbe del país en el derrumbe del burdel”, explicó Escobar a MundoHispánico. “Al declarar al burdel sitio de interés histórico, ellas se abren a otro plan de negocios (jejeje) y preparan un show de canto y baile para recibir a los turistas. Pasan toda la obra discutiendo, peleando y se responden con canciones, sobre lo que pasa en el burdel”, agregó la actriz.

Al ahondar sobre el trasfondo de la obra, Escobar, que interpreta al personaje de Obsidiana, subraya que es una reflexión sobre la amistad y la vida después de los sesenta.

“Realmente es la historia de una amistad, de muchos años donde cada una de ellas depende de la otra y ninguna de las dos quiere reconocerlo. Aborda la situación que viven, la cercanía de la muerte y todo en un tono de comedia hasta los últimos cuatro minutos finales, que es cuando viene la reflexión de lo que interiormente a ellas les está pasando. Y termina como en un final brillante”, aseguró Escobar.

Además, la experimentada actriz de 64 años, que emigro de Venezuela a Miami hace cuatro años, dijo que eligieron adaptar Noches de satén rígido porque encaja con lo que ambas estaban buscando para trabajar juntas en teatro.

“Flor y yo somos amigas desde hace 41 años. Empezamos juntas nuestra carrera como actrices, trabajamos juntas en televisión y surgió una profunda amistad, tanto que yo soy madrina de una de sus hijas, somos comadres”, manifestó Escobar. “Y la amistad ha durado todos estos años, pero nunca habíamos trabajado juntas en teatro. Lo que estábamos buscando era una obra con dos personajes como hechos para nosotras”, agregó.

“Fleco y lentejuela es una comedia divertidísima con sentido que habla de la amistad de dos mujeres que se están poniendo viejas. Una está perdiendo la memoria y la otra tiene miedo de morir. Hay una dependencia absoluta de la una por la otra”, Elba Escobar, actriz venezolana

Al hablar de las canciones -cada una canta dos e interpretan una juntas- que las dos actrices incluyeron en Fleco y Lentejuela, Escobar dijo que “como yo la acuso a ella de mentirosa, le canto ‘Ya voy viviendo yo de tus mentiras’… y ella me canta la canción española ‘Se me olvidó que te olvidé’ porque ella me acusa a mí de que yo tengo mala memoria y por eso me quiere quitar la dirección del local, jajaja”.

BREVE BIO de Elba Escobar:

Nombre: Elba Rodríguez Escobar

Profesión: actriz, cantante y locutora

Nacionalidad: venezolana

Fecha y lugar de nacimiento: 14 de noviembre de 1954 en Caracas, Venezuela.

Trabajos: ha trabajado en decenas de películas, telenovelas y obras de teatro como Los años del miedo (1987), Amaneció de golpe (1998), Bienvenida Esperanza (1983), Pecado de amor (1995), El jardín de los cerezos (1977) y Mata, que Dios perdona (2001)